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    Эстония объяснила, для кого с 19 сентября закроет границы

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    Въезд в Эстонию для граждан России будет запрещен с 19 сентября. Как это будет работать, объяснили на сайте правительства республики в пятницу, 9 сентября.

    Как следует из сообщения, с 19 сентября россиян перестанут пускать в Эстонию с краткосрочной шенгенской визой, с целью туризма, спорта, культуры, посещения друзей, независимо от страны прибытия или страны выдачи визы. Такое же ограничение вступит в силу также в Латвии, Литве и Польше.

    Ограничение распространяется не на всех граждан России. Пересечение государственной границы по-прежнему будет допустимо для тех, кто хочет посетить семью, дипломатов, трудоустроенных или учащихся в Эстонии, а также тех, кто занят в сфере перевозок грузов и пассажиров. Также будет разрешен въезд по гуманитарным соображениям и для диссидентов.

    Как страны Прибалтики объясняют необходимость введения ограничений и как они будут работать — читайте в обзоре «Фонтанки».

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