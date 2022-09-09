Эстония объяснила, для кого с 19 сентября закроет границы

Въезд в Эстонию для граждан России будет запрещен с 19 сентября. Как это будет работать, объяснили на сайте правительства республики в пятницу, 9 сентября.
Как следует из сообщения, с 19 сентября россиян перестанут пускать в Эстонию с краткосрочной шенгенской визой, с целью туризма, спорта, культуры, посещения друзей, независимо от страны прибытия или страны выдачи визы. Такое же ограничение вступит в силу также в Латвии, Литве и Польше.
Ограничение распространяется не на всех граждан России. Пересечение государственной границы по-прежнему будет допустимо для тех, кто хочет посетить семью, дипломатов, трудоустроенных или учащихся в Эстонии, а также тех, кто занят в сфере перевозок грузов и пассажиров. Также будет разрешен въезд по гуманитарным соображениям и для диссидентов.
Как страны Прибалтики объясняют необходимость введения ограничений и как они будут работать — читайте в обзоре «Фонтанки».