Эстония объяснила, для кого с 19 сентября закроет границы

Въезд в Эстонию для граждан России будет запрещен с 19 сентября. Как это будет работать, объяснили на сайте правительства республики в пятницу, 9 сентября.

Как следует из сообщения, с 19 сентября россиян перестанут пускать в Эстонию с краткосрочной шенгенской визой, с целью туризма, спорта, культуры, посещения друзей, независимо от страны прибытия или страны выдачи визы. Такое же ограничение вступит в силу также в Латвии, Литве и Польше.