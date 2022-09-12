«Справедливость будет восстановлена». Минобороны РФ объяснило, почему танк Т-34 установлен в Ивангороде «временно»

Смысл наречия «временно», помещённого на табличку на пьедестале нового памятника Т-34 в Ивангороде, объяснили в Министерстве обороны РФ. Слово подразумевает, что танк должен будет вернуться на место демонтированного «близнеца» в эстонском городе Нарва. Об этом 12 сентября сообщает 47news, ссылаясь на ведомство.



«Слово «временно» подразумевает, что танк должен вернуться на своё родное место, что мы будем добиваться восстановления того (демонтированного в Нарве. — Прим. ред.) памятника. Мы надеемся, что справедливость будет восстановлена и в Нарве вновь появится памятник танку Т-34–85, который освобождал этот город от нацистов», — рассказал помощник замминистра обороны России генерал-майор Александр Кирилин.

