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    «Справедливость будет восстановлена». Минобороны РФ объяснило, почему танк Т-34 установлен в Ивангороде «временно»

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    Смысл наречия «временно», помещённого на табличку на пьедестале нового памятника Т-34 в Ивангороде, объяснили в Министерстве обороны РФ. Слово подразумевает, что танк должен будет вернуться на место демонтированного «близнеца» в эстонском городе Нарва. Об этом 12 сентября сообщает 47news, ссылаясь на ведомство.

    «Слово «временно» подразумевает, что танк должен вернуться на своё родное место, что мы будем добиваться восстановления того (демонтированного в Нарве. — Прим. ред.) памятника. Мы надеемся, что справедливость будет восстановлена и в Нарве вновь появится памятник танку Т-34–85, который освобождал этот город от нацистов», — рассказал помощник замминистра обороны России генерал-майор Александр Кирилин.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    По словам собеседника издания, решение об установке памятника-танка в Ивангороде принял глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Машину взяли на одной из баз хранения Западного военного округа.

    Танк везли на трейлере два дня. Он может перемещаться, но были проведены работы, чтобы облегчить ему эту возможность — специалисты сняли баллоны воздушного запуска и насос высокого давления. Вдобавок к этому были сняты клин затвора и пружины. Всё это хранится в отдельном ящике на базе.

    Ивангородский Т-34 несколько раз принимал участие в парадах Победы на Красной площади в Москве. В первый раз он проехался по столице на 30-летие Победы в 1975-м, а в последний — 9 мая 1985-го.

    Напомним, памятник советскому танку Т-34–85 открыли в Ивангороде 11 сентября у погранперехода МАПП «Ивангород — Нарва». Именно в этом районе в июле 1944 года войска Ленинградского фронта форсировали реку Нарова, прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили город Нарва. Установленный мемориал — точная копия танка, который демонтировали 16 августа в Нарве.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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