«ЕС совершил очередную глупость». МИД России не торопится отвечать на визовые ограничения

Россия никогда не выступала за ограничения связей с европейскими странами и не будет спешить с ответом на визовые ограничения Евросоюза. Об этом 12 сентября ТАСС заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.



«Здесь спешки нет. Дело в том, что ЕС совершил очередную глупость. Фактически пытаются каким-то образом заниматься сегрегацией российского общества на «правильных» и «неправильных». Используют в своих документах термины, которые должны давно уйти в прошлое. Посмотрим, как это будет сказываться на отношениях, контактах между людьми», — сказал дипломат.

