«ЕС совершил очередную глупость». МИД России не торопится отвечать на визовые ограничения

Россия никогда не выступала за ограничения связей с европейскими странами и не будет спешить с ответом на визовые ограничения Евросоюза. Об этом 12 сентября ТАСС заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Здесь спешки нет. Дело в том, что ЕС совершил очередную глупость. Фактически пытаются каким-то образом заниматься сегрегацией российского общества на «правильных» и «неправильных». Используют в своих документах термины, которые должны давно уйти в прошлое. Посмотрим, как это будет сказываться на отношениях, контактах между людьми», — сказал дипломат.
Ранее президент Владимир Путин также высказывался за то, что Россия не должна зеркально отвечать на вводимые Евросоюзом ограничения. По его словам, страна заинтересована в том, чтобы сюда приезжали молодые люди и представители бизнеса. Глава Ростуризма Зарина Догузова, в свою очередь, заявила о намерении предложить министру иностранных дел Сергею Лаврову запустить электронную визу в Россию для жителей 52 стран, в том числе европейских.
С 12 сентября Евросоюз приостановил соглашение с Россией об упрощенном порядке выдачи шенгенской визы. Теперь стоимость сбора выросла до 80 евро, а срок ожидания — до 45 дней. Также потребуются дополнительные документы для обоснования цели поездки. Подробнее о новых визовых правилах читайте на «Фонтанке».