Nissan не запустит завод в Петербурге до конца года. Hyundai и Toyota тоже остаются в простое

Петербургский завод Nissan не выйдет из простоя до 2023 года. «Продление простоя подтверждено до конца декабря. Сотрудники предприятия были проинформированы», - сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия 12 сентября.



Ранее о продлении приостановки работы завода, сообщил Reuters. Предприятие остановило работу в марте 2022 года из-за проблем с поставками комплектующих. До этого руководство допускало, что конвейер могут не запустить до весны 2023 года