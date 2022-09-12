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    Nissan не запустит завод в Петербурге до конца года. Hyundai и Toyota тоже остаются в простое

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    Петербургский завод Nissan не выйдет из простоя до 2023 года. «Продление простоя подтверждено до конца декабря. Сотрудники предприятия были проинформированы», - сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия 12 сентября.

    Ранее о продлении приостановки работы завода, сообщил Reuters. Предприятие остановило работу в марте 2022 года из-за проблем с поставками комплектующих. До этого руководство допускало, что конвейер могут не запустить до весны 2023 года

    По данным «Фонтанки», другие два автозавода также продолжают оставаться в простое. Hyundai пока сообщил сотрудникам об остановке до конца сентября, Toyota — до декабря 2022 года.

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