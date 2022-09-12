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    Из-за крестного хода закроют Невский проспект

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    Крестный ход вышел на Невский проспект. За священниками идут казаки и курсанты

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    По Невскому проспекту 12 сентября начал движение крестный ход в честь дня перенесениях мощей Александра Невского. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», тысячи верующих идут в сторону площади Александра Невского. Там должны пройти праздничные мероприятия и молебен.

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    В крестном ходу принимают участие курсанты военных вузов и студенты военных кафедр, например, военного учебного центра РГГМУ. Их впервые так много. Также в крестном ходу по традиции идут казаки. Во главе колонны помимо духовенства идут депутат Госдумы Виталий Милонов, спикер Заксобрания Александр Бельский, вице-губернатор Борис Пиотровский.

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    12 сентября в Петербурге отмечают День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского — День Ништадтского мира. Крестный ход идёт от Казанского кафедрального собора к площади Александра Невского. В 10 часов закрыли движение на Казанской площади и на Невском проспекте (подробнее об ограничениях читайте на «Фонтанке»). На многих улицах запрещена парковка. Общественный транспорт пустили в объезд. К списку из множества автобусов и троллейбусов добавили трамваи.

    «В связи с проведением Крестного хода в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского ГИБДД дополнительно перекрыто движение трамваев по Новочеркасскому проспекту у Заневской площади», — сообщает «Горэлектротранс». Также на время прохода колонны приостановлено движение трамвая №3 по Садовой улице.

    Крестный ход на Невском проспекте можно посмотреть на специальной вкладке проекта «Отличный Петербург», где транслируется видео с супервидовых веб-камер.

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