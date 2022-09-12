В администрации района рассказали о судьбе дома без крыши на Лиговском проспекте

Дом на Лиговском проспекте, где в январе случился пожар, — на пути к починке. В пресс-службе Центрального района Петербурга рассказали о готовности документов, необходимых для ремонта повреждённых частей здания.



«Разработана проектно-сметная документация на ремонт повреждённых несущих конструкций, чердака и кровли. Она проходит государственную экспертизу», — сообщили там 12 сентября.



Когда экспертизу завершат, будет определена подрядная организация. Именно она выполнит работы по устранению последствий пожара.

