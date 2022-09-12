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    В администрации района рассказали о судьбе дома без крыши на Лиговском проспекте

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    Дом на Лиговском проспекте, где в январе случился пожар, — на пути к починке. В пресс-службе Центрального района Петербурга рассказали о готовности документов, необходимых для ремонта повреждённых частей здания.

    «Разработана проектно-сметная документация на ремонт повреждённых несущих конструкций, чердака и кровли. Она проходит государственную экспертизу», — сообщили там 12 сентября.

    Когда экспертизу завершат, будет определена подрядная организация. Именно она выполнит работы по устранению последствий пожара.

    «Первым этапом работ будет восстановление кровельного окрытия. До проведения указанных работ управляющей компанией принимаются меры по укрытию поврежденного участка кровли», — добавили в пресс-службе.

    В конце августа «Фонтанка» писала, что из-за непогоды комната в коммунальной квартире на Лиговском проспекте, 44, превратилась в «минное поле» из тазиков и прочих ёмкостей, которые собирали падающие с потолка капли. Все проблемы — из-за дыр в крыше. В январе 2022 года в здании загорелась мансарда на седьмом этаже. Место кровли там занял тент.

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