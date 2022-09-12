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    Из-за крестного хода закроют Невский проспект

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    Центр перекрыт, растут пробки. Посмотрите на закрытый Невский с высоты птичьего полета

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    В центре Петербурга начинают расти пробки. Пока плотнее всего на Малоохтинской и Синопской набережных рядом с закрытой площадью Александра Невского. Встала и Гороховая, которая приняла на себя транспортную нагрузку после закрытия Невского проспекта. Заторы наблюдаются на улицах, пересекающих Невский проспект.

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    12 сентября в Петербурге отмечают День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского — День Ништадтского мира. От Казанского кафедрального собора к площади Александра Невского пройдёт крестный ход. В 10 часов закрыли движение на Казанской площади и на Невском проспекте (подробнее об ограничениях читайте на «Фонтанке»). На многих улицах запрещена парковка.

    «Девичий батальон расставляли вдоль Невского около 9:30», — сообщила читательница Евгения.

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    Общественный транспорт идёт в объезд. И тоже стоит в пробках. «Гигантская пробка на Новочеркасском и Заневском проспектах, около десяти троллейбусов и автобусов, пробка из трамваев, все стоит намертво», — сетует читательница Наталья.

    Крестный ход на Невском проспекте можно посмотреть на специальной вкладке проекта «Отличный Петербург», где транслируется видео с супервидовых веб-камер.

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