Центр перекрыт, растут пробки. Посмотрите на закрытый Невский с высоты птичьего полета

В центре Петербурга начинают расти пробки. Пока плотнее всего на Малоохтинской и Синопской набережных рядом с закрытой площадью Александра Невского. Встала и Гороховая, которая приняла на себя транспортную нагрузку после закрытия Невского проспекта. Заторы наблюдаются на улицах, пересекающих Невский проспект.

12 сентября в Петербурге отмечают День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского — День Ништадтского мира. От Казанского кафедрального собора к площади Александра Невского пройдёт крестный ход. В 10 часов закрыли движение на Казанской площади и на Невском проспекте (подробнее об ограничениях читайте на «Фонтанке» ). На многих улицах запрещена парковка .

Общественный транспорт идёт в объезд. И тоже стоит в пробках. «Гигантская пробка на Новочеркасском и Заневском проспектах, около десяти троллейбусов и автобусов, пробка из трамваев, все стоит намертво», — сетует читательница Наталья.



Крестный ход на Невском проспекте можно посмотреть на специальной вкладке проекта «Отличный Петербург», где транслируется видео с супервидовых веб-камер.

