Суд рассмотрит иск геймеров PlayStation к Sony из-за ухода из России

В Москве Хорошевский районный суд возбудил судебное производство по иску 28 человек к Sony Interactive Entertainment Europe (подразделение компании в Лондоне) и к московскому офису Sony. Об этом 12 сентября сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на судебные документы.

Предварительное заседание назначено на 31 сентября.

Истцы требуют вернуть игрокам доступ к PlayStation Store, вернуть возможность приобретать программное обеспечение и компенсировать моральный вред на 280 млн рублей — по 10 млн рублей каждому.

