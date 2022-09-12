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    Суд рассмотрит иск геймеров PlayStation к Sony из-за ухода из России

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    В Москве Хорошевский районный суд возбудил судебное производство по иску 28 человек к Sony Interactive Entertainment Europe (подразделение компании в Лондоне) и к московскому офису Sony. Об этом 12 сентября сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на судебные документы.

    Предварительное заседание назначено на 31 сентября.

    Истцы требуют вернуть игрокам доступ к PlayStation Store, вернуть возможность приобретать программное обеспечение и компенсировать моральный вред на 280 млн рублей — по 10 млн рублей каждому.

    Сумму игроки обосновали высокой стоимостью игровой приставки PlayStation 5: они заплатили минимум 119 тысяч рублей за консоль и надеялись использовать ее для семейного досуга, но лишились такой возможности.

    Это первый известный коллективный иск к иностранной компании, приостановившей деятельность в РФ, который суд принял к рассмотрению.

    В начале марта Sony Interactive Entertainment (SIE), видеоигровая дочерняя компания Sony Group, приостановила поставки в Россию и работу PlayStation Store, с помощью которого покупаются и обновляются игры для консолей.

    В конце апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала о петербуржце, который потребовал от разработчиков PlayStation 10 миллионов рублей за дискриминацию и страдания на фоне русофобии.

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