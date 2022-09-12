Суд рассмотрит иск геймеров PlayStation к Sony из-за ухода из России

В Москве Хорошевский районный суд возбудил судебное производство по иску 28 человек к Sony Interactive Entertainment Europe (подразделение компании в Лондоне) и к московскому офису Sony. Об этом 12 сентября сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на судебные документы.
Предварительное заседание назначено на 31 сентября.
Истцы требуют вернуть игрокам доступ к PlayStation Store, вернуть возможность приобретать программное обеспечение и компенсировать моральный вред на 280 млн рублей — по 10 млн рублей каждому.
Сумму игроки обосновали высокой стоимостью игровой приставки PlayStation 5: они заплатили минимум 119 тысяч рублей за консоль и надеялись использовать ее для семейного досуга, но лишились такой возможности.
Это первый известный коллективный иск к иностранной компании, приостановившей деятельность в РФ, который суд принял к рассмотрению.