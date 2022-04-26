Петербуржец требует от разработчиков PlayStation 10 млн рублей за дискриминацию и страдания на фоне русофобии

Ромашов рассказал, что в сентябре прошлого года купил обновление футбольного симулятора Fifa в магазине PlayStation Store. В процессе игры он приобретал виртуальную валюту Fifa points для развития аккаунта и улучшения своей команды. Но 10 марта случилось страшное — Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited объявил о приостановке своей работы в России. Оплату за игровую валюту разработчик игр больше не принимал от россиян. Ромашов счел это дискриминацией.



Истец утверждает, что развитие собственного аккаунта может иметь ограничения. Ведь без регулярных обновлений и покупки Fifa points о качественной игре можно забыть. В связи с этим петербуржец считает, что им приобретен товар ненадлежащего качества.

