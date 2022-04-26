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    Петербуржец требует от разработчиков PlayStation 10 млн рублей за дискриминацию и страдания на фоне русофобии

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    8 комментариев

    Василеостровский районный суд зарегистрировал исковое заявление 37-летнего Игоря Ромашова к Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (SIENE) о защите прав потребителей. Подробности 26 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Ромашов рассказал, что в сентябре прошлого года купил обновление футбольного симулятора Fifa в магазине PlayStation Store. В процессе игры он приобретал виртуальную валюту Fifa points для развития аккаунта и улучшения своей команды. Но 10 марта случилось страшное — Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited объявил о приостановке своей работы в России. Оплату за игровую валюту разработчик игр больше не принимал от россиян. Ромашов счел это дискриминацией.

    Истец утверждает, что развитие собственного аккаунта может иметь ограничения. Ведь без регулярных обновлений и покупки Fifa points о качественной игре можно забыть. В связи с этим петербуржец считает, что им приобретен товар ненадлежащего качества.

    Ромашов посчитал, что на Fifa points потратил 783 825 рублей. Также по вине ответчика истец испытал сильные нравственные страдания, «связанные с негативным отношением к российским пользователям по причине смешения киберспорта и политики, дискриминацией по территориальному признаку, направленной на ущемление прав и интересов истца в игровой индустрии, нарушением равенства возможностей в ходе использования программы и приобретения продукции в PlayStation Storе».

    Истец просит суд взыскать с ответчика убытки в размере 783 825 рублей и компенсацию морального вреда в размере 10 000 000 рублей.

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    Комментарии (8)

    angel of death
    фотографию в студию! страна должна знать, из кого будут новые демотиваторы делать =))))
    Карабас Барабас
    Интересно а куда он с этой бумажкой (решение россиянского суда о выплате миллионов) пойдёт?
    Я думаю сонька по стопам этой комедии, комикс выпустит...
    mynine
    Плохо быть немцем в 1939-1945 годах. И плохо быть русским в 2022-...
    Вне зависимости от личных качеств человека.
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