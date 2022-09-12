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    Результаты выборов отменены на 20 участках в восьми регионах

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    Из-за выявления недействительных бюллетеней на 20 избирательных участках в восьми субъектах РФ отменены результаты голосования. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в ночь на 12 сентября на онлайн-марафоне «Ночь выборов — 2022. От южных морей до полярного края».

    «На 20 участках отменили [результаты голосования] в восьми регионах, там 288 бюллетеней, это ничтожное количество. Даже при малейшем подозрении [отменяем], мешочек немножко порвался — отменили», — цитирует Памфилову «Коммерсантъ».

    Вечером 11 сентября, напомним, по данным МВД, было возбуждено 8 уголовных и 156 административных дел по факту нарушения законодательства в ходе выборов.

    Напомним, что выборы различных уровней проходят в России в течение трёх дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. В Петербурге голосуют один день — в воскресенье, 11 сентября. О том, как это происходило, читайте на «Фонтанке».

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