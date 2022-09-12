Результаты выборов отменены на 20 участках в восьми регионах

Из-за выявления недействительных бюллетеней на 20 избирательных участках в восьми субъектах РФ отменены результаты голосования. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в ночь на 12 сентября на онлайн-марафоне «Ночь выборов — 2022. От южных морей до полярного края».



«На 20 участках отменили [результаты голосования] в восьми регионах, там 288 бюллетеней, это ничтожное количество. Даже при малейшем подозрении [отменяем], мешочек немножко порвался — отменили», — цитирует Памфилову «Коммерсантъ».

