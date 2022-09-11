МВД сообщило о восьми уголовных делах, связанных с проведением выборов в России

В МВД сообщили о возбуждении восьми уголовных дел, связанных с нарушением законодательства о выборах во время выборной кампании. Об этом вечером 11 сентября в ЦИК РФ журналистам сообщил представитель ведомства Михаил Давыдов.



«Всего возбуждено у нас на сегодняшний день восемь уголовных дел, связанных с проведением выборов», — цитирует представителя МВД РИА Новости.



При этом нарушений, которые могут повлиять на итоги выборов, в полиции не зафиксировали. «Значимых проблемных каких-то вопросов, нерешённых ситуаций, связанных с выборами, на текущий момент не имеется», — подчеркнул Давыдов.

