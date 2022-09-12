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    В Петербурге на участке, где массово голосовали «на дому» военные, заметили чересчур похожие галки

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    В Петербурге на УИК №116, от которого около 500 военнослужащих голосовали «надомно», заметили «одни и те же спички напротив одних и тех же кандидатов». О том, что почерк на заполненных бюллетенях выглядит схожим, «Фонтанке» в ночь на 12 сентября сообщил кандидат в муниципальные депутаты от КПРФ Роман Гуркин.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    По словам Гуркина, заполненные похожим образом бланки заметило его доверенное лицо во время подсчета бюллетеней. Присутствовавший при этом подсчете корреспондент «Фонтанки» тоже обратил внимание на каллиграфические совпадения. Гуркин рассказал, что уже написал жалобу в ТИК №33 и потребовал аннулировать результаты голосования на участке.

    Как сообщают кандидаты, члены комиссии не пересчитали вручную количество бюллетеней из каждой переносной урны перед опусканием в КОИБы, хотя должны были это сделать. В том случае если бы число бюллетеней из переносных урн оказалось бы больше количества заявлений избирателей, содержащих отметку о получении бюллетеня, решением УИК все бюллетени из этой урны должны были быть признаны недействительными.

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    О предварительных итогах голосования рассказал глава петербургского горизбиркома Максим Мейксин. По его словам, в МО №7 на данный момент обработаны результаты по четырем из семи участков. Больше всего голосов пока набрали кандидаты от «Единой России»: 55,77%. У Светланы Филипповой — 52,77%, у Андрея Гуркина — 49,08%.

    О том, как на двух избирательных участках голосовать «надомно» в военный институт ВУНЦ ВМФ «ВМА» отправились почти тысячу военных, «Фонтанка» писала ранее. Журналисты попытались посмотреть на процесс голосования, но вместо него увидели только вооруженных курсантов.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Как в целом прошло голосование в Петербурге 11 сентября, считайте и смотрите здесь.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

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