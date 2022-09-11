Пожарные, темные участки и «надомники» в погонах. В Петербурге завершились муниципальные довыборы

В Петербурге в 20:00 закрылись избирательные участки, на которых горожане определяли судьбу 38 мандатов муниципальных депутатов. За два часа до закрытия проголосовали почти 20 тысяч человек, сообщает Горизбирком в своем телеграм-канале.

Явка на 18:00 составила 19 936 человек, это 8,04% от общего числа зарегистрированных избирателей. Активнее всего голосуют в Зеленогорске (23,12%), наименьшая явка (4,38%) в 168-м избирательном округе МО «Невский округ».

В этот день наблюдатели сообщали о случаях аномально популярного надомного голосования — например, так это было на Васильевском острове в МО № 7, где члены комиссии ушли с переносными урнами почти для тысячи военных. Также в этом муниципалитете на УИК № 114 не допустили на одно из рекордных надомных голосований в военном институте ВУНЦ ВМФ «ВМА» (бывшее Фрунзе на набережной Лейтенанта Шмидта) наблюдателей и члена вышестоящей территориальной комиссии № 33 Ярославу Дудникову, на которых не были заказаны пропуска.

С аномального надомного голосования вернулись полные бюллетеней урны с аккуратно сложенными в ней бюллетенями.

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Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кроме того, на некоторых участках, например № 67 (МО «Прометей), наблюдатели зафиксировали неизвестных в жилетках с надписью «Народная дружина». Человека в жилетке другого фасона, но с аналогичной надписью видели и в МО «Светлановское» на УИК № 199, где отсутствуют камеры, так как на участке должны были голосовать военные. Наблюдателям этот мужчина представляться отказался и через некоторое время покинул участок.

Фото: Наблюдатели Петербурга Поделиться Поделиться





Корреспондента «Фонтанки» избирательница на все том же УИК № 114 попросила запечатлеть на фото процесс ее волеизъявления, объяснив: «Начальство попросило». В Пушкине, передают «Наблюдатели Петербурга» со ссылкой на информацию от члена ТИК № 20 Екатерины Белянкиной, около 40 минут выборы проходили с выключенным светом на участках № 1949, 1950, 1951, 1953 и 1955. А местный кандидат-самовыдвиженец Александр Маханьков получил уведомление о явке в полицию.

Наблюдатели Петербурга

Кроме того, наблюдатели сообщали о стандартных для выборов историях с ограничением на передвижение по участку, обвинениях в попытке сорвать выборы при попытке независимых наблюдателей присоединиться к процессии для надомного голосования и «побегах» на надомное голосование. Некоторые такие процессии отсутствовали довольно долго. Например, такая информация в течение дня поступала с УИК № 344, 346, 352, 359, 372 и 374. В МО «Шувалово-Озерки» на участке № 254 сообщалось о попытке удалить с участка члена комиссии якобы за съемку персональных данных избирателей.

В «Невской заставе» наблюдатели от «Справедливой России» рассказали, что процесс выборов оживило прибытие на участок пожарных.

Справедливый Петербург

Фото: Справедливый Петербург Поделиться Поделиться



