Минцифры насчитало более 35 тыс. DDoS-атак на систему онлайн-голосования

Более 35 тысяч DDoS-атак было зафиксировано на систему дистанционного электронного голосования. При этом они не сказались на работе ДЭГ, сообщил вечером 11 сентября замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.
«Количество DDoS-атак превысило 35 тысяч. То есть, это постоянные попытки прощупать инфраструктуру, взломать учётки и так далее, — цитирует Качанова «Интерфакс». — Все внештатные ситуации, которые возникали, оперативно устранили. На работе системы в целом это никак не сказывается».
В дистанционном электронном голосовании на выборах участвовали семь регионов РФ. Для этого использовалась федеральная платформа, созданная «Ростелекомом» и Минцифры. В Петербурге ДЭГ пока не применяют.
Напомним, что выборы различных уровней прошли в России в течение трёх дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. В МВД сообщили о восьми уголовных делах, связанных с проведением выборов в РФ.
В Петербурге голосовали один день — в воскресенье, 11 сентября. О том, как это происходило, читайте на «Фонтанке».