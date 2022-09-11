Минцифры насчитало более 35 тыс. DDoS-атак на систему онлайн-голосования

Более 35 тысяч DDoS-атак было зафиксировано на систему дистанционного электронного голосования. При этом они не сказались на работе ДЭГ, сообщил вечером 11 сентября замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.



«Количество DDoS-атак превысило 35 тысяч. То есть, это постоянные попытки прощупать инфраструктуру, взломать учётки и так далее, — цитирует Качанова «Интерфакс». — Все внештатные ситуации, которые возникали, оперативно устранили. На работе системы в целом это никак не сказывается».

