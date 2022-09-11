Еврокомиссия предложить ограничить цены за весь газ в сентябре

Еврокомиссия представит предложения о введении ограничения цен на весь газ, а не только из России, уже в сентябре, заявил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани.

Как рассказал Чинголани 11 сентября, общее ограничение цен — это вариант, за который однозначно высказались 15 стран ЕС. И это разумное решение, так как, по мнению министра, ограничивать цены только на газ из России бессмысленно, потому что «сейчас в Европу поступает очень мало по сравнению с тем, что было до конфликта, и в любом случае сигнал должен быть дан всем производителям» (цитата по ТАСС).