Любовь к отеческим орлам

Некоторые петербуржцы полагают, что любовь к городу возникает просто так, нипочему. Легко говорить тем, кто вырос в центре и каждый день ездил в колясочке мимо шедевров архитектуры. А вот у родившихся в новостройках такого запечатления нет, и нежное отношение к Северной столице обычно начинается со вполне определенного импульса.

Фото: Wikipedia Поделиться Поделиться





Для меня таким стала статуя Прометея у одноименного кинотеатра на дальней в тот момент окраине — Гражданке дальше Ручья. Для маленькой девочки, которая только-только начала выбираться из двора, орел Прометея стал волшебной птицей и крыльями воображения.

Киношка была единственной в районе, так что из постоянных встреч с одноклассниками «у мужика с орлом» и интереса к греческим мифам как-то сама собой выросла трепетная приязнь ко всей каменной, бронзовой и чугунной фауне города. А там уж и до изучения истории вопроса было недалеко.

Немного отвлекусь от греков, мифов и Гражданки и расскажу, что вторым шагом на этом пути была книга Вячеслава Нестерова «Львы стерегут город» с великолепными даже в малоформатном издании 1971 года фотографиями Бориса Стукалова. Кстати, только сейчас узнала, когда уточняла выходные данные и имя фотографа, что Вячеслав Владимирович потерял зрение на фронте и написал книгу по памяти и документам, не видя этих статуй и рельефов.



Вернемся, впрочем, к Прометею и его статуе. О ее происхождении я задумалась совсем недавно. И выяснила, что кинотеатр построили в 1974 году, а мужик и орел появились перед ним сильно позже — примерно в 1982 году.

Автор скульптуры — Роман Красницкий. Официальное название его диплома в Художественном училище (тогда им. Веры Мухиной, теперь имени барона Штиглица) — «Похищение огня». В деле был еще архитектор Феликс Романовский, но о его влиянии на проект источники толкуют разное: то ли «с нуля» помогал, то ли когда Прометея уже выставляли без штанов на мороз.



Скорее всего, без архитектора и специальных расчетов не обошлось с самого начала. На это косвенно намекает уникальная по сложности композиция: конструкция держится на одном медном штыре. Чтобы все не рухнуло, часть статуи работает противовесом. Даже у признанного шедевра инженерной мысли, памятника Николаю I на Исаакиевской площади — и у того точек опоры все-таки две.



«Прометей» — один из представителей не только фауны города, но и семейства кочующих монументов. В 2010 году кинотеатр закрыли, а изрядно траченая жизнью и поколениями школьников скульптура куда-то пропала.

Скульптура «Прометей» в одноименном саду Фото: Елена Виноградова Поделиться Поделиться





А его, оказывается, отправили на реставрацию и даже хотели вернуть на старое место. Но после реконструкции кинотеатра в каком-то очередном торговым центре там «Прометей» стал неуместен. Поэтому через пять лет его поставили в сквере на Просвещения, между улицами Ольги Форш и Демьяна Бедного. На оригинальном гранитном постаменте с капителью.

И он оказал влияние не только на эстетическое чувство горожан, но и на топонимику (здесь — совокупность городских названий) Петербурга. Раньше этот сквер народ называл «садом цветов», а с 2019 года у него официальное имя — сад «Прометей».



Вот такими сложными путями иногда возникает интерес к родному городу, его истории и культуре. А одной из моих «краеведческих специальностей» навсегда стали цветы, звери и птицы в скульптуре и архитектуре. Для проекта «Отличный Петербург» я даже написала небольшой гид по теме, который может помочь горожанам и туристам в выборе новых и небанальных маршрутов для прогулок.

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