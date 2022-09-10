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    Попытки из Прибалтики. Памфилова рассказала о кибератаках на систему онлайн-голосования

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    Центризбирком зафиксировал около 15 попыток хакерских атак из-за границы на систему дистанционного электронного голосования в первый день сентябрьских выборов. Об этом 10 сентября рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

    «Что касается ДЭГ: в течение первого дня голосования фиксировали большой объем различных обращений из-за границы, в том числе 15 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности», — сообщила она (цитата по ТАСС).

    По ее словам, в пятницу примерно с 15:00 до 16:00 «велось активное сканирование системы и проводились попытки DDoS-атак на прикладном уровне из Прибалтики», однако системы защиты сработали штатно.

    Атаки небольшой и средней интенсивности продолжились во второй половине дня «короткими интервалами, похожими на разведку системы защиты».

    При этом, как подчеркнула Памфилова, за прошедшие сутки не было зафиксировано DDoS-атак на портал ЦИК. Система защиты заблокировала 79 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности.

    Ранее «Фонтанка» писала, что на муниципальных выборах в Москве уже проголосовали онлайн президент Владимир Путин и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

    В России с 9 сентября стартовали выборы различного уровня. Проходить они будут вплоть до 11 сентября в 82 регионах страны. В 14 регионах России выберут губернаторов. Формат голосования могли определять региональные избирательные комиссии.

    10 сентября избирательные участки открылись в Ленинградской области. Там за местных депутатов будут голосовать два дня.

    В Петербурге 11 сентября, в Единый день голосования, пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных советов. Откроются 124 избирательных участка в 10 районах города.

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