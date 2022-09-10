Попытки из Прибалтики. Памфилова рассказала о кибератаках на систему онлайн-голосования

Центризбирком зафиксировал около 15 попыток хакерских атак из-за границы на систему дистанционного электронного голосования в первый день сентябрьских выборов. Об этом 10 сентября рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.



«Что касается ДЭГ: в течение первого дня голосования фиксировали большой объем различных обращений из-за границы, в том числе 15 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности», — сообщила она (цитата по ТАСС).

