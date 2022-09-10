Попытки из Прибалтики. Памфилова рассказала о кибератаках на систему онлайн-голосования

Центризбирком зафиксировал около 15 попыток хакерских атак из-за границы на систему дистанционного электронного голосования в первый день сентябрьских выборов. Об этом 10 сентября рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
«Что касается ДЭГ: в течение первого дня голосования фиксировали большой объем различных обращений из-за границы, в том числе 15 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности», — сообщила она (цитата по ТАСС).
По ее словам, в пятницу примерно с 15:00 до 16:00 «велось активное сканирование системы и проводились попытки DDoS-атак на прикладном уровне из Прибалтики», однако системы защиты сработали штатно.
Атаки небольшой и средней интенсивности продолжились во второй половине дня «короткими интервалами, похожими на разведку системы защиты».
При этом, как подчеркнула Памфилова, за прошедшие сутки не было зафиксировано DDoS-атак на портал ЦИК. Система защиты заблокировала 79 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности.
Ранее «Фонтанка» писала, что на муниципальных выборах в Москве уже проголосовали онлайн президент Владимир Путин и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.