Предполагаемого поджигателя автобуса на Суворовском не стали арестовывать. Придется обойтись без развлечений

Смольнинский райсуд Петербурга отказал следствию и не стал арестовывать Александра Садчикова, обвиняемого в поджоге автобуса. Ему избрали запрет определенных действий, сообщает 9 сентября объединенная пресс-служба городских судов.
Пока идет предварительное следствие, Садчикову нельзя общаться с потерпевшей и любыми лицами, причастными к преступлению, а также свидетелями. С близкими родственниками и адвокатами — можно. Также фигуранту запрещено посещать развлекательные и культурно-массовые мероприятия.
Ранее Садчикову продлили задержание на 72 часа.
По версии следствия, Садчиков незадолго до полуночи 5 сентября метнул в автобус № 54 «Пассажиравтотранса», ехавший по Суворовскому проспекту, бутылку с горючей смесью. Полиции он объяснял, что поджигал ради самого процесса и рассчитал всё так, чтобы никто из пассажиров не пострадал.