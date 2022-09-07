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    В Петербурге продлили срок задержания предполагаемому хулигану, поджигавшему автобус с пассажирами

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    Следствие рассчитывает увидеть за решёткой обвиняемого в уголовном хулиганстве путём поджога общественного транспорта в центре Петербурга. Смольнинский районный суд не стал спешить с арестом.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 7 сентября, суд не удовлетворил ходатайство о заключении под стражу Александра Садчикова, продлив фигуранту срок задержания на 72 часа. Такую отсрочку дают по просьбе одной из сторон, чтобы предоставить дополнительные документы.

    По версии следствия, Садчиков незадолго до полуночи 5 сентября метнул в автобус № 54 «Пассажиравтотранса», ехавший по Суворовскому проспекту, бутылку с горючей смесью. Вспыхнувшие двери попали на видео.

    В разговоре с полицией он объяснил, что поджигал ради самого процесса и рассчитал всё так, чтобы никто из пассажиров не пострадал.

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