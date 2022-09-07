В Петербурге продлили срок задержания предполагаемому хулигану, поджигавшему автобус с пассажирами

Следствие рассчитывает увидеть за решёткой обвиняемого в уголовном хулиганстве путём поджога общественного транспорта в центре Петербурга. Смольнинский районный суд не стал спешить с арестом.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 7 сентября, суд не удовлетворил ходатайство о заключении под стражу Александра Садчикова, продлив фигуранту срок задержания на 72 часа. Такую отсрочку дают по просьбе одной из сторон, чтобы предоставить дополнительные документы.

