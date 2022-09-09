В Петербурге дождался наказания переводчик, простреливший египтянину палец и колено

Невский райсуд Петербурга огласил приговор переводчику, которого признали виновным в стрельбе по гражданину Египта и хищении диванов. Ему зачлось время ареста, так что пришлось поплатиться только деньгами.



О подробностях дела 9 сентября сообщает объединенная пресс-служба городских судов. В марте прошлого года мужчина повздорил с египтянином у дома 287к2 по проспекту Обуховской Обороны и пять раз выстрелил в него из травматического пистолета, попав, как сообщалось, в палец и в колено.

