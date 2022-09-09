В Петербурге дождался наказания переводчик, простреливший египтянину палец и колено

Невский райсуд Петербурга огласил приговор переводчику, которого признали виновным в стрельбе по гражданину Египта и хищении диванов. Ему зачлось время ареста, так что пришлось поплатиться только деньгами.
О подробностях дела 9 сентября сообщает объединенная пресс-служба городских судов. В марте прошлого года мужчина повздорил с египтянином у дома 287к2 по проспекту Обуховской Обороны и пять раз выстрелил в него из травматического пистолета, попав, как сообщалось, в палец и в колено.
Кроме того, через несколько дней фигурант провернул мошенническую схему, заполучив 16 диванов на 90 тысяч рублей. С помощью не знавшего о незаконности предприятия гражданина он вынес их из чужого гаража на Караваевской улице, к которому имел доступ, и увез на машине.
Сначала мужчина вину не признавал, но затем передумал и раскаялся. За хулиганство, причинение среднего вреда здоровью и кражу ему назначили год и 8 месяцев в колонии строгого режима, но зачли время пребывания под стражей. С фигуранта взыскали 90 тысяч рублей и отпустили его.