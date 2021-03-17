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Коммуникативная неудача. За стрельбу по египтянину в Петербурге задержан переводчик

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по гражданину Египта на проспекте Обуховской Обороны. Об этом 17 марта сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прострелить палец и колено 40-летнему иностранцу мог его ровесник, работающий переводчиком в Едином центре судебных переводов. Подозреваемый был задержан накануне вечером у дома 2 по Рыбацкому проспекту. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Об инциденте «Фонтанка» писала ранее. 15 марта у хостела на проспекте Обуховской Обороны неизвестный порядка пяти раз выстрелил из травматического пистолета по гостю из Египта. Попал, судя по всему, дважды — в колено и палец.

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Комментарии (1)

nuga
Попал в колено и палец? Видимо,возмущенный обстрелом в него египтянин,погрозил стрелку пальцем и палец пострадал вместе с коленом. Разборки хостелные.
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