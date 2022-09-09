Атомная подлодка К-3 преодолела морскую часть пути. Ее выгрузили на берег в кронштадтском порту

Подлодку К-3 «Ленинский комсомол» с помощью самоходных осей выгрузили на берег в кронштадтском портовом терминале «Моби Дик». Затем ее повезут по суше к Музею военно-морской славы — для этого там даже построят специальную подъездную дорогу.



На причале для выгрузки лодки, разделенной на части, собрали пандус, сообщает 9 сентября пресс-служба АНО «Остров фортов». Каждая из частей в длину достигает более 50 метров, после выгрузки их соединили обратно.

