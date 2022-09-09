    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, зап

    770мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.8eur60.7
    Куда пойти на выходныхОткуда толпы на конечныхСкандал в "Тинькове"Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Атомная подлодка К-3 преодолела морскую часть пути. Ее выгрузили на берег в кронштадтском порту

    734
    2 комментария

    Подлодку К-3 «Ленинский комсомол» с помощью самоходных осей выгрузили на берег в кронштадтском портовом терминале «Моби Дик». Затем ее повезут по суше к Музею военно-морской славы — для этого там даже построят специальную подъездную дорогу.

    На причале для выгрузки лодки, разделенной на части, собрали пандус, сообщает 9 сентября пресс-служба АНО «Остров фортов». Каждая из частей в длину достигает более 50 метров, после выгрузки их соединили обратно.

    «Морской этап операции по транспортировке К-3 «Ленинский комсомол» в здание Музея военно-морской славы успешно завершен. Большое спасибо специалистам, которые разработали и реализовали соответствующие проектные решения», — заявила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

    ПоделитьсяПоделиться

    На пути к музею демонтируют и затем восстановят более 70 дорожных конструкций — знаков, мачт освещения, светофоров, две эстакады теплосети и более 800 метров бордюров, а также теплотрассу.

    «Фонтанка» рассказывала, как лодку делили на части на борту баржи «Атлант». Это удалось сделать с помощью алмазного каната.

    Подлодка K-3 «Ленинский комсомол» — это первая советская атомная подлодка, её доставили из Мурманской области с судоремонтного завода «Нерпа». В Кронштадте она станет экспонатом будущего музея военно-морской славы на «Острове фортов». Там она получит начало «второй жизни».

    К-3 прошла боевую службу в Атлантическом океане, впервые в истории советского военно-морского флота совершила длительный поход подо льдами Северного Ледовитого океана. В 1967 году на подлодке случилась первая крупная авария на советском атомном подводном флоте: когда она находилась в Норвежском море, произошел пожар, была угроза взрыва ядерного реактора, погибли 39 человек.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close