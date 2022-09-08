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    Атомная подлодка К-3 готовится к поездке по суше. Её уже разделили надвое

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    Подлодку К-3 «Ленинский комсомол», прибывшую в Кронштадт в понедельник, разделили на две части. Так её будет легче выгрузить с баржи «Атлант», а впоследствии — везти по улицам города-порта.

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    «Проект разделения прочного корпуса К-3 разработан конструкторским бюро «Малахит», которое создавало легендарную подводную лодку. Применены наиболее технологичные инженерные решения. Они позволили разделить К-3 аккуратным и безвредным для лодки образом. После транспортировки в музей обе части соединятся без потери прочности и изменения внешнего вида», — рассказала 8 сентября руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

    Корпус субмарины делили прямо на борту баржи «Атлант», она пришвартована в кронштадтском портовом терминале «Моби Дик».

    пресс-служба АНО «Остров фортов»

    Ранее сообщалось, что для транспортировки судна в Кронштадт демонтируют, а потом вновь восстановят более 70 дорожных конструкций. К-3 можно будет увидеть в музее уже в 2023 году.

    В минувшую пятницу «Фонтанка» писала, что атомоход устанавливают на погружную баржу «Атлант» в Выборгском заливе. Только в этой акватории грузовое судно могло уйти на глубину около 18 метров при средних глубинах Финского залива от шести до девяти метров.

    Подлодка K-3 «Ленинский комсомол» — это первая советская подлодка, её доставили из Мурманской области с судоремонтного завода «Нерпа». В Кронштадте она станет экспонатом будущего музея военно-морской славы на «Острове фортов». Там она получит начало «второй жизни».

    К-3 прошла боевую службу в Атлантическом океане, впервые в истории советского морского флота совершила длительный поход подо льдами Северного Ледовитого океана. В 1967 году на подлодке случилась первая крупная авария на советском атомном подводном флоте: когда она находилась в Норвежском море, произошел пожар, была угроза взрыва ядерного реактора, погибли 39 человек.

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