Готовится к жизни на суше. Атомная подлодка К-3 вернулась в Кронштадт

«Возвращение К-3 «Ленинский комсомол» в Кронштадт — это очень символичный и трогательный этап. Легенда отечественного подводного флота, которая после трёх десятилетий добросовестной службы долгие годы находилась под угрозой утилизации, наконец держит путь в свой новый дом — Музей военно-морской славы, где ее ждёт достойное будущее», — рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Подлодка К-3 «Ленинский комсомол» прибыла в Кронштадт. Погружная баржа «Атлант», на которой перемещали субмарину, накануне пришвартовалась в терминале порта «Моби Дик». Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба АНО «Остров фортов».

Сейчас на борту «Атланта» делят прочный корпус подлодки на две части. Это облегчит перевозку субмарины по суше. После установки в здании Музея военно-морской славы её целостность восстановят.



Такой большой корабль раньше никогда не перевозили по суше. Ранее сообщалось, что для транспортировки судна в Кронштадте демонтируют, а потом вновь восстановят более 70 дорожных конструкций. К-3 можно будет увидеть в музее уже в 2023 году.



В минувшую пятницу «Фонтанка» писала, что атомоход устанавливают на погружную баржу «Атлант» в Выборгском заливе. Только в этой акватории грузовое судно могло уйти на глубину около 18 метров при средних глубинах Финского залива от шести до девяти метров.