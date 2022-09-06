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    Готовится к жизни на суше. Атомная подлодка К-3 вернулась в Кронштадт

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    Подлодка К-3 «Ленинский комсомол» прибыла в Кронштадт. Погружная баржа «Атлант», на которой перемещали субмарину, накануне пришвартовалась в терминале порта «Моби Дик». Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба АНО «Остров фортов».

    «Возвращение К-3 «Ленинский комсомол» в Кронштадт — это очень символичный и трогательный этап. Легенда отечественного подводного флота, которая после трёх десятилетий добросовестной службы долгие годы находилась под угрозой утилизации, наконец держит путь в свой новый дом — Музей военно-морской славы, где ее ждёт достойное будущее», — рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

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    Сейчас на борту «Атланта» делят прочный корпус подлодки на две части. Это облегчит перевозку субмарины по суше. После установки в здании Музея военно-морской славы её целостность восстановят.

    Такой большой корабль раньше никогда не перевозили по суше. Ранее сообщалось, что для транспортировки судна в Кронштадте демонтируют, а потом вновь восстановят более 70 дорожных конструкций. К-3 можно будет увидеть в музее уже в 2023 году.

    В минувшую пятницу «Фонтанка» писала, что атомоход устанавливают на погружную баржу «Атлант» в Выборгском заливе. Только в этой акватории грузовое судно могло уйти на глубину около 18 метров при средних глубинах Финского залива от шести до девяти метров.

    Подлодка K-3 «Ленинский комсомол» — это первая советская подлодка, её доставили из Мурманской области с судоремонтного завода «Нерпа». В Кронштадте она станет экспонатом будущего Музея военно-морской славы на «Острове фортов». Там она получит начало «второй жизни».

    К-3 прошла боевую службу в Атлантическом океане, впервые в истории советского морского флота совершила длительный поход подо льдами Северного Ледовитого океана. В 1967 году на подлодке случилась первая крупная авария на советском атомном подводном флоте: когда она находилась в Норвежском море, произошел пожар, была угрозы взрыва ядерного реактора, в борьбе за живучесть погибли 39 человек.

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