    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, зап

    770мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.8eur60.7
    Куда пойти на выходныхОткуда толпы на конечныхСкандал в "Тинькове"Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    СКА о «переходе» вратаря Федотова: Чушь собачья

    775
    1 комментарий

    Хоккейный клуб СКА прокомментировал новости о возможном переходе вратаря Ивана Федотова. Сообщения опубликованы в социальных сетях армейской команды 9 сентября.

    «Информация СМИ касательно возможного перехода голкипера Ивана Федотова в СКА — чушь собачья. Голкипер находится в рядах вооруженных сил РФ, никакие переговоры по поводу его трансфера сейчас невозможны», — заявили в СКА.

    Ранее сначала газета «Спорт-Экспресс», а затем «Матч ТВ» опубликовали информацию о подписании контракта между ЦСКА и вратарем Федотовым с последующим его обменом в петербургский СКА. Столичные «армейцы» это опровергли.

    В то же время, по версии «Фонтанки», хоккеист по-прежнему находится в Северодвинске, в 907-м учебном центре главкомата ВМФ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close