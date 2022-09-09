СКА о «переходе» вратаря Федотова: Чушь собачья

Хоккейный клуб СКА прокомментировал новости о возможном переходе вратаря Ивана Федотова. Сообщения опубликованы в социальных сетях армейской команды 9 сентября.



«Информация СМИ касательно возможного перехода голкипера Ивана Федотова в СКА — чушь собачья. Голкипер находится в рядах вооруженных сил РФ, никакие переговоры по поводу его трансфера сейчас невозможны», — заявили в СКА.



Ранее сначала газета «Спорт-Экспресс», а затем «Матч ТВ» опубликовали информацию о подписании контракта между ЦСКА и вратарем Федотовым с последующим его обменом в петербургский СКА. Столичные «армейцы» это опровергли.

