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    Боевые действия на Украине

    «Это в корне неверно». Захарова опровергла возможность введения виз в Россию для украинцев

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    МИД России не готовится вводить визы для граждан Украины. Об этом 9 сентября заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «Обратили внимание на появившиеся в ряде информагентств сообщения со ссылкой на МИД России о якобы готовящемся введении российской стороной виз для украинских граждан. Это в корне неверно, вводит в заблуждение относительно реального настроя российской стороны», — сообщила она.

    По ее словам, Москва не намерена зеркально отвечать на решение Киева ввести визы для россиян, однако «конкретная реакция российской стороны в настоящее время прорабатывается».

    «Исходить будем в первую очередь из интересов России и гуманитарных соображений. Не в наших планах создавать дополнительные трудности для простых украинцев, в том числе беженцев, которые ищут в России защиту от преследований украинских националистов. Не забываем мы и о семейных и иных узах, которые объединяют народы двух стран», — подчеркнула Захарова.

    Ранее информагентства со ссылкой на замглавы МИД Андрея Руденко сообщали, что ведомство якобы обсуждает введение виз для граждан Украины.

    Отметим, что еще 5 марта Владимир Путин упростил въезд в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины. А 11 июля президент подписал указ об упрощенной процедуре получения гражданства России жителями Донбасса и Украины.

    Украина с 1 июля текущего года ввела визовый режим для россиян. МИД государства уточнял, что даже наличие разрешающего документа не гарантирует, что иностранец сможет попасть в страну, последнее решение остаётся за пограничниками.

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