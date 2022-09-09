МИД РФ: Россия рассматривает вопрос о введении виз для украинцев

Россия может ввести визы для украинских граждан, однако решение пока не принято. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости, ссылаясь на МИД РФ.



При рассмотрении вопроса о визах для украинцев, отмечает ТАСС, Россия будет принимать во внимание в том числе гуманитарный фактор.



Украина с 1 июля текущего года ввела визовый режим для россиян. МИД государства уточнял, что даже наличие разрешающего документа не гарантирует, что иностранец сможет попасть в страну, последнее решение остаётся за пограничниками.

