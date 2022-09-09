МИД РФ: Россия рассматривает вопрос о введении виз для украинцев

Россия может ввести визы для украинских граждан, однако решение пока не принято. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости, ссылаясь на МИД РФ.
При рассмотрении вопроса о визах для украинцев, отмечает ТАСС, Россия будет принимать во внимание в том числе гуманитарный фактор.
Украина с 1 июля текущего года ввела визовый режим для россиян. МИД государства уточнял, что даже наличие разрешающего документа не гарантирует, что иностранец сможет попасть в страну, последнее решение остаётся за пограничниками.
По словам главы второго департамента стран СНГ российского МИД Алексея Полищука, на протяжении последних восьми лет Украина постепенно ужесточала условия въезда для российских граждан. В 2014-м ограничения коснулись мужчин с крымской пропиской, в 2015-м россиян стали пускать лишь по загранпаспорту, а с 2018-го начали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет и подтверждение достаточности денежных средств.