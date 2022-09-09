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    Песков рассказал, какое место в сердцах россиян занимала скончавшаяся королева Елизавета II

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    В России к скончавшейся королеве Елизавете II было уважительное отношение за мудрость, международный авторитет. Однако она не занимала места в сердцах россиян. Об этом 9 сентября рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Я не думаю, что она занимала место в сердцах россиян, к ней очень с большим уважением относились в России, как и во всем мире к ней относились с большим уважением за ее мудрость, за ее международный авторитет», — сказал Песков журналистам (цитата по РИА Новости).

    Также представитель Кремля отметил, что ныне на международной арене такие качества — мудрость и авторитет — в большом дефиците.

    Накануне королева Великобритании Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Последние дни она провела в замке Балморал под наблюдением врачей.

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