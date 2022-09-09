Песков рассказал, какое место в сердцах россиян занимала скончавшаяся королева Елизавета II

В России к скончавшейся королеве Елизавете II было уважительное отношение за мудрость, международный авторитет. Однако она не занимала места в сердцах россиян. Об этом 9 сентября рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Я не думаю, что она занимала место в сердцах россиян, к ней очень с большим уважением относились в России, как и во всем мире к ней относились с большим уважением за ее мудрость, за ее международный авторитет», — сказал Песков журналистам (цитата по РИА Новости).