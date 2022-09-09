Суд в Москве продлил арест Илье Яшину* по делу о фейках про армию

Басманный райсуд Москвы продлил до 12 ноября срок содержания под стражей муниципальному депутату Илье Яшину* (признан в РФ физлицом — иноагентом). Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании в отношении Яшина меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, отказано», — говорится в сообщении.

Напомним, 13 июля оппозиционного политика Илью Яшина арестовали по уголовной статье о публичном распространении дезинформации об армии РФ (вторая часть статьи 207.3 УК). Басманный райсуд столицы отправил его в СИЗО на два месяца.