Суд в Москве продлил арест Илье Яшину* по делу о фейках про армию

Басманный райсуд Москвы продлил до 12 ноября срок содержания под стражей муниципальному депутату Илье Яшину* (признан в РФ физлицом — иноагентом). Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
«В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании в отношении Яшина меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, отказано», — говорится в сообщении.
Напомним, 13 июля оппозиционного политика Илью Яшина арестовали по уголовной статье о публичном распространении дезинформации об армии РФ (вторая часть статьи 207.3 УК). Басманный райсуд столицы отправил его в СИЗО на два месяца.
Две недели до этого события он также провёл под арестом, однако под административным. В конце июня его задержали в парке за неповиновение полиции. Назначенные судом 15 суток истекали 12 июля, но тот же день Яшина перенаправили из спецприёмника в СИЗО уже по уголовному делу.
Адвокат оппозиционера Вадим Прохоров уточнял, что его доверителю предъявили прямой эфир на YouTube-канале, в котором тот высказывался о действиях российских военных в украинской Буче.
* Признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.