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    Из спецприёмника в СИЗО. Яшина арестовали по делу об армейских фейках

    2021
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    Административно арестованного оппозиционного политика Илью Яшина снова арестовали, теперь по уголовной статье. Басманный райсуд Москвы 13 июля отправил его за решётку.

    msk1.ru

    Как сообщили в пресс-службе суда, Следственный комитет запросил для Яшина, которому вменяют публичное распространение дезинформации о российской армии (вторая часть статьи 207.3 УК), два месяца ареста. Суд с необходимостью самой строгой меры пресечения согласился.

    Яшина определили в следственный изолятор до 12 сентября.

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    Последние две недели он также провёл под арестом, но административным. 28 июня муниципального депутата Красносельского района столицы задержали в парке за неповиновение полиции. Назначенные судом 15 суток истекали 12 июля, но в тот же день Яшина выдернули из спецприёмника по уголовному делу.

    Адвокат оппозиционера Вадим Прохоров уточнял, что его доверителю предъявили прямой эфир на YouTube-канале в начале апреля, в котором тот высказывался о действиях российских военных и украинской Буче.

    В конце мая Тушинский суд Москвы оштрафовал Яшина по административной статье за дискредитацию Вооруженных сил на 90 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года могло обернуться статьёй 280.3 УК РФ, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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