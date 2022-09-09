Разъяренные представители «Тинькова» готовят коллективный иск к нему. Чем это может грозить банку

Сотни представителей «Тинькофф» бунтуют — пока только в телеграм-каналах: банк стал платить им примерно на 40% меньше. Ситуация уникальная для банковской отрасли — впервые банку из топ-5 может грозить бунт.



Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Проблема не может решиться уже около полугода. В «Тинькове» неполноценность выплат признают и обещают вот-вот все решить, но пока параллельно еще сильнее ужесточают условия работы своих представителей. Особенно активные собираются идти в суд с иском, пока компания пытается решить проблемы с расчетом выплат. Они хотят как минимум добиться легализации своих отношений с банком. Редакция «Фонтанки» узнала, с чем связано «тинькоффское» восстание и почему такая ситуация на рынке банков оказалась уникальной.



Недавно сменивший владельца банк «Тинькофф» (вместо семьи Олега Тинькова им теперь владеют структуры Владимира Потанина) занимает пятую строчку в рейтинге российских банков по объему розничного кредитного портфеля. А по количеству клиентов — третье место. Этого удалось достичь за счет агрессивной политики расширения бизнеса, главными проводниками которой стала многочисленная армия представителей «Тинькофф». С проблемой с выплатами столкнулись представители банка, которые привозят банковские карты на дом к клиентам. При этом сами они просят не называть себя «курьерами»: у них есть много других обязанностей помимо доставки. Представители делают сканы документов и проверяют их подлинность, верифицируют клиентов, вводят в заявки на банковские карты паспортные данные, встречаются с юридическими лицами и работают с их документами, делают осмотр автомобиля перед каско, презентуют дополнительные продукты банка, например сим-карты, и подключают их, поделились представители.



Всего в этом качестве «Тинькофф» по России представляет примерно 11 тысяч человек, а активно несогласных, готовых к решительным действиям уже около 600. Еще недавно, вспоминают они, их доходы составляли в среднем 45–50 тысяч рублей. С марта им стали платить примерно на 40% меньше. В среднем. На профильных сайтах они сообщают о выплатах в диапазоне от 20 до 35 тысяч. Пока начальство просит потерпеть, обещая «доначислить несправедливо удержанное в следующем месяце», поделились представители.



При этом нагрузка возросла: многие клиенты уходят из подсанкционных банков в «Тинькофф», который под обстрел Запада пока не попал, и выпускают карту «Мир» из-за возможного ухода Mastercard и Visa. По словам представителей, вместо 10–15 встреч с клиентами теперь в среднем выходит в два-три раза больше.



Где деньги, Лебовски?







В телеграм-канале «Бекстейдж Тинькофф», в котором объединились униженные и оскорбленные, представители банка рассказали, что увеличившейся нагрузке они поначалу обрадовались. Новые клиенты — новые продажи дополнительных продуктов банка (офферы) во время встречи, а значит — плюс к выплатам. Однако ожидания не оправдались: платить стали меньше.



«4 марта банк решает полностью убрать офферы, никак не аргументируя это, представители безусловно стали испытывать недовольство, ведь продажи составляли около 40% доходов, оклада никакого не предусмотрено», — рассказывают сотрудники.

В дальнейшем доплаты за продажи вернули, но проблемы с выплатами не закончились. Платить стали меньше, а требовать — больше. Ещё одна из представителей в телеграм-канале поделилась, что в «Тинькофф» изменили, например, систему штрафов.

«Если раньше представитель мог избежать штрафов за отмененную не по его вине встречу, то с 1 сентября за каждую такую встречу банк взимает с меня 80 рублей. Сегодня я имею 12 запланированных встреч, из которых пять ушли в автоотмену (клиент сам отменил встречу), по одной неявка (клиент не пришел), два недозвона (клиент недоступен) и один клиент в состоянии опьянения. Итого: 9 встреч по 80 рублей — минус 720 рублей», — рассказала она о новой математике в банке.



Представители пытались посчитать причитающиеся им выплаты самостоятельно и приходили к выводу, что им недоплачивают внушительную сумму. Когда же они стали обращаться к руководителям, им перестали высылать акты о проделанной работе, рассказал «Фонтанке» один из уволившихся: «Теперь посмотреть, за что недоплатили, за что доплатили и за какие категории KPI оштрафовали, просто невозможно».



При этом «Тинькофф», по сути, законы не нарушает. За невыплату зарплат административная или уголовная ответственность предусмотрена в том случае, если между работодателем и работником заключен трудовой договор. Представители «Тинькофф» же работают по договору гражданско-правового характера (ГПХ): у них нет отпусков, оклада и оплачиваемых больничных, а деньги они получают по факту выполненной в течение месяца работы.



Сам договор ГПХ предполагает выполнение разовых услуг перед компанией, а в случае постоянной работы на таких условиях защищены права скорее работодателя, чем работника: не прописан объем работ, нет минимальной фиксированный ставки и понятий «переработка» или «сверхурочные». Доходы складываются ровно из того, сколько заданий выполнил представитель.

Таких работников так же проще и уволить — достаточно расторгнуть договор ГПХ, что и сделали с несколькими представителями, в частности — с Александром Хасановым, который и организовал один из чатов бунтовщиков.



«Мы нашли пока два чата недовольных: в Москве и Петербурге, нас суммарно более 600 человек. Был канал и из Московской области, но его удалили», — рассказал он редакции «Фонтанки».

Объединившиеся в телеграм-чатах представители «Тинькофф» планируют обращаться в суд и требовать признать отношения с банком трудовыми и восстановить уволенных недовольных, отметил Александр Хасанов.

«У нас был договор ГПХ со всеми признаками трудовых отношений: над нами был руководитель, у нас был рабочий график, были больничные листы, одинаковые задачи. Абсолютно все то же самое, что в трудовых отношениях, только поданных под соусом ГПХ», — считает бывший представитель «Тинькофф».



Технические шоколадки

При этом сам «Тинькофф» проблемы с выплатами не отрицает. Под одним из постов недовольных работников банк оставил комментарий: «Действительно, мы увидели расхождения в статистике и взяли вопрос в работу с целью дальнейших корректировок, о чем представителей проинформировали. Корректировки выплачиваем сейчас с задержкой из-за их количества, при этом в любом случае все полагающиеся выплаты обязательно произведем».



Сами представители же отмечают, что эти выплаты значительно меньше, чем они должны быть в соответствии с выполненными задачами. В мае им обещали перечислить то, что не доплатили за весну, но снова промахнулись. «Банк снова присылает не ту сумму, на которую рассчитывали представители, не хватает процентов 30, и, конечно же, нет доплат за март», — отметил Александр Хасанов в одном из постов. 28 июля «Тинькофф» массово выплатил представителям как вознаграждение по 222 рубля.



При этом «Тинькофф» недосчитанные деньги списывает не на злой рок, а на технические неполадки.

«В начале лета несколько десятков человек затронула техническая ситуация с переводом выплат на новую систему. Мы ведем диалог с каждым из них, все, кто желает продолжить работу в компании, могут сделать это на комфортных для всех сторон условиях»,— дали комментарий в банке редакции «Фонтанки».

Самим представителям в банке не объяснили, что это за технические сбои и почему они произошли. «Есть только догадки, что из-за санкций не работает западная система программного обеспечения и банк остался без лицензии на работу с программой. Но неужели полгода IT-банк не может решить проблему с программой?» — возмущается Александр Хасанов.



С несколькими десятками представителей тоже есть несостыковка. По словам Хасанова, банк завёл за один из месяцев более 3,5 тысячи задач. Задача — это обращение от представителя о том, что он не согласен с расчетом выплаты или в нем есть неточности. «То есть это сложности не десятка человек в Петербурге, а массовая проблема представителей банка по России», — отметил он.



«Революции не будет»



Из-за изменившейся зарплаты и условий труда «Тинькофф» может столкнуться с большой текучкой кадров. По расчетам инициативной группы, которая собирается идти в суд, по договорам ГПХ в компании работает 14 тыс. человек — их число увеличилось на 77% за последние 9 месяцев.



«Людей, которые работают год и более, осталось процентов 20, а то и меньше. Новенькие представители увольняются вообще спустя месяц работы, так как теперь абсолютно отсутствуют условия адаптации для новичков. Их сразу же загружают встречами (с клиентами. — Прим. ред.), нормально ничего не объяснив, они, естественно, косячат, получают кучу нарушений и увольняются, получив выплату, которая даже ниже МРОТ», — поделился один из представителей в комментариях.



Однако вряд ли текучка кадров на местах, где от сотрудников не требуется опыт и образование, будет проблемой для компании, считает аналитик банковской сферы Владимир Шевченко.



«Ничего страшного для банка не будет. Уволят — возьмут новых. Сейчас страна не в очень хорошем экономическом положении, безработица пока «серая»: людей не увольняют, но в неоплачиваемые отпуска отправляют. Так что желающие получить маленькие, но живые деньги найдутся. Разумеется, если компания не будет соблюдать трудовое законодательство, то на нее могут подать в суд. Тогда будет небольшой денежный и репутационный ущерб — переживут. Компании выживут, и люди выживут. Получат компенсацию, поворчат на кухне, но до революции не дойдет», — считает он.

Петербургские профильные чиновники тоже намекнули редакции «Фонтанки», что шансов отстоять свои зарплаты в суде у сотрудников мало. Если бы был заключен трудовой договор, то тогда можно было бы обращаться в ведомства с жалобами и проследить, какая официальная задолженность у компании перед работниками. В случае с договором ГПХ это не невыплаченная зарплата, а неоправдавшиеся ожидания, а ваши ожидания — ваши проблемы.



При этом подобных ситуаций с массовым недовольством сотрудников банков и обращениями в суды в России не было, отметил Владимир Шевченко.



«Я периодически слежу на сайте ЦБ за количеством банковских офисов, и оно падает регулярно с 2014 года. Если сокращаются банковские офисы, то сокращается и количество работников, но банки прощаются с ними законным образом, поэтому нет возмущений», — поделился он. Кроме того, у других банков много офисов, соответственно, у сотрудников и четкое разделение обязанностей, и свое рабочее место, и трудовой договор. «Тинькофф» же — единственный онлайн-банк без банковских отделений, поэтому ситуация уникальна, подчеркнул аналитик.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

