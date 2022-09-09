Севастопольский колокол пробил по Елизавете II. Как будут хоронить скончавшуюся королеву?

Траур по скончавшейся Елизавете II будет соблюдаться с 9 сентября и до семи дней после похорон королевы, дата которых еще не утверждена. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

По данным СМИ, похороны королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве. Пока гроб с телом Елизаветы II будет находиться в Шотландии — в соборе Святого Джайлса в Эдинбурге. Там пройдет служба, в которой примут участие члены королевской семьи.



Затем тело доставят самолетом в Лондон, где сотни тысяч британцев смогут прощаться с королевой практически круглосуточно в течение нескольких дней. Закрытый гроб с Елизаветой II будет стоять в Вестминстер-холле — части Вестминстерского дворца, где заседает британский парламент. Точная дата похорон неизвестна: СМИ предварительно называют 19 сентября.



В Великобритании будет национальный траур, который должно сегодня объявить правительство, а также королевский траур. Его должны соблюдать члены королевской семьи, персонал с представителями королевского двора и войска, выполняющие церемониальные обязанности. Также в Вестминстерском аббатстве, соборе Святого Павла и Виндзорском замке в пятницу, 9 сентября, будут звонить колокола в честь королевы. Орудийные салюты сделают 96 залпов, отмечая каждый год ее жизни.