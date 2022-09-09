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    Севастопольский колокол пробил по Елизавете II. Как будут хоронить скончавшуюся королеву?

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    Траур по скончавшейся Елизавете II будет соблюдаться с 9 сентября и до семи дней после похорон королевы, дата которых еще не утверждена. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

    По данным СМИ, похороны королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве. Пока гроб с телом Елизаветы II будет находиться в Шотландии — в соборе Святого Джайлса в Эдинбурге. Там пройдет служба, в которой примут участие члены королевской семьи.

    Затем тело доставят самолетом в Лондон, где сотни тысяч британцев смогут прощаться с королевой практически круглосуточно в течение нескольких дней. Закрытый гроб с Елизаветой II будет стоять в Вестминстер-холле — части Вестминстерского дворца, где заседает британский парламент. Точная дата похорон неизвестна: СМИ предварительно называют 19 сентября.


    В Великобритании будет национальный траур, который должно сегодня объявить правительство, а также королевский траур. Его должны соблюдать члены королевской семьи, персонал с представителями королевского двора и войска, выполняющие церемониальные обязанности. Также в Вестминстерском аббатстве, соборе Святого Павла и Виндзорском замке в пятницу, 9 сентября, будут звонить колокола в честь королевы. Орудийные салюты сделают 96 залпов, отмечая каждый год ее жизни.

    Кроме того, в полдень 9 сентября, уточняет ТАСС, в честь памяти по Елизавете II бил Севастопольский колокол на Круглой башне Виндзорского замка. Это трофей британцев, захваченный в 1855 году во время Крымской войны. Колокол должен был сделать по одному удару в минуту по числу прожитых королевой лет. В последний раз Севастопольский колокол звонил 20 лет назад — во время похорон матери Елизаветы II, Елизаветы Боуз-Лайон (1900–2002).

    Завтра, 10 сентября, Карл III будет официально провозглашен королем, хотя правителем он стал еще в момент смерти королевы.

    Накануне королева Великобритании Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Последние дни она провела в замке Балморал под наблюдением врачей.

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