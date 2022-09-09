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    ЕС окончательно утвердил приостановку упрощённого визового режима

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    Совет Евросоюза 9 сентября окончательно утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с РФ.

    «Сегодня Совет принял решение, полностью приостанавливающее действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Соответственно, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса», — говорится в заявлении совета ЕС.

    Как писала «Фонтанка», решение о приостановке соглашения об упрощении визового режима между Россией и ЕС согласовали в конце августа на неформальной встрече в Праге. Теперь в отношении граждан РФ будут применяться более жесткие общие правила визового кодекса — визы станут дороже, делаться будут дольше, а мультивиз станет меньше. Подробнее читайте здесь.

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