ЕС окончательно утвердил приостановку упрощённого визового режима

Совет Евросоюза 9 сентября окончательно утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с РФ.



«Сегодня Совет принял решение, полностью приостанавливающее действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Соответственно, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса», — говорится в заявлении совета ЕС.



Как писала «Фонтанка», решение о приостановке соглашения об упрощении визового режима между Россией и ЕС согласовали в конце августа на неформальной встрече в Праге. Теперь в отношении граждан РФ будут применяться более жесткие общие правила визового кодекса — визы станут дороже, делаться будут дольше, а мультивиз станет меньше. Подробнее читайте здесь.

