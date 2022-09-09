Женщину с двумя детьми увезли из квартиры в Подмосковье после таинственного отравления

Прокуратура Московской области поставила на контроль установление всех обстоятельств отравления женщины с двумя детьми из квартиры в Апрелевке.
Как сообщает пресс-служба ведомства 9 сентября, утром из квартиры на улице Пайденко в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа увезли в больницу женщину и двух детей, 10 лет и одного года.
По данным СМИ, версию с отравлением газом правоохранительные органы уже отмели. Назначены экспертизы по установлению причины отравления.
В Любино из многоэтажки в августе этого года увезли двух человек в больницу с отравлением неизвестным веществом, а еще 40 эвакуировали. Обстоятельствами ЧП заинтересовались в СК.
По одной из версий, в квартире дома кто-то переделал вентиляцию в ванной во время ремонта, и это привело к скоплению газов в помещениях.