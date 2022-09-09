    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, зап

    771мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.8eur60.7
    Умерла королеваПосмотрите, как строят метроБлокада - геноцид?Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Женщину с двумя детьми увезли из квартиры в Подмосковье после таинственного отравления

    1258
    1 комментарий

    Прокуратура Московской области поставила на контроль установление всех обстоятельств отравления женщины с двумя детьми из квартиры в Апрелевке.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 9 сентября, утром из квартиры на улице Пайденко в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа увезли в больницу женщину и двух детей, 10 лет и одного года.

    По данным СМИ, версию с отравлением газом правоохранительные органы уже отмели. Назначены экспертизы по установлению причины отравления.

    В Любино из многоэтажки в августе этого года увезли двух человек в больницу с отравлением неизвестным веществом, а еще 40 эвакуировали. Обстоятельствами ЧП заинтересовались в СК.

    По одной из версий, в квартире дома кто-то переделал вентиляцию в ванной во время ремонта, и это привело к скоплению газов в помещениях.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close