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    Метан в здании? СК возбудил уголовное дело после отравления жителей Люблино угарным газом

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    1 комментарий

    пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы

    Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления людей в многоэтажке на юго-востоке Москвы, а также представить доклад о ходе расследования. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале ведомства.

    «По предварительным данным, эксперты городских служб не нашли утечку бытового газа», — говорится в публикации СК.

    В СМИ заявляют, что одной из причин произошедшего могло стать скопление метана в канализации.

    Как пояснили «Фонтанке» специалисты «Водоотведения Санкт-Петербурга» (филиал Водоканала), трубы, отводящие стоки в наружную канализацию из дома, вентилируются через стояки, которые, в свою очередь, присоединяются к высшим точкам трубопроводов через направленный вверх патрубок.

    «Вытяжная часть канализационного стояка выводится вертикально через кровлю или вентиляционную шахту здания, — рассказали там. — Выводимые выше кровли вытяжные части размещаются на расстоянии не менее четырёх метров от открываемых окон и балконов. Это исключает попадание метана непосредственно в здание. Так как метан в два раза легче воздуха, он просто выходит и растворяется в окружающей атмосфере».

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    Тем не менее на предприятии уточнили, что описали сам принцип. Конкретный случай в Москве там прокомментировать не могут.

    В комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что жильцы дома № 11 на проспекте 40 лет Октября уже вернулись в свои квартиры. Во всех подъездах провели дополнительные анализы качества воздуха. На данный момент они не свидетельствуют об отклонениях от нормативных значений.

    «Электроснабжение дома осуществляется в штатном режиме. Временное отключение прошедшей ночью было необходимо в рамках проверки всех инженерных систем», — добавили там.

    Прокуратура Москвы

    Ранее стало известно, что концентрация углекислого газа в доме на юго-востоке Москвы, откуда двух горожан увезли в больницу, превышала норму в 14 раз. Накануне оттуда эвакуировали 40 человек.

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    Комментарии 1

    Трындин15 Авг 2022 в 14:40
    А что, теперь корреспонденты и редакторы "фонтанки" не имеют даже среднего образования с положительной оценкой по школьному курсу химии? В материале упомянуты ТРИ разных газа! Метан - горючий газ, вырабатывается в том числе в водной среде при разложении органических отходов (отсюда и его наличие в канализации), углекислый газ - продукт ПОЛНОГО окисления углерода, его же выдыхают люди, угарный газ - это продукт НЕПОЛНОГО окисления углерода, в основном образуется при горении с недостатком кислорода...
    Неужели и в СК следователи - двоечники по химии? Если дело действительно возбуждено с формулировкой "отравление угарным газом..."
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