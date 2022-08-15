Метан в здании? СК возбудил уголовное дело после отравления жителей Люблино угарным газом

пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления людей в многоэтажке на юго-востоке Москвы, а также представить доклад о ходе расследования. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале ведомства.
«По предварительным данным, эксперты городских служб не нашли утечку бытового газа», — говорится в публикации СК.
В СМИ заявляют, что одной из причин произошедшего могло стать скопление метана в канализации.
Как пояснили «Фонтанке» специалисты «Водоотведения Санкт-Петербурга» (филиал Водоканала), трубы, отводящие стоки в наружную канализацию из дома, вентилируются через стояки, которые, в свою очередь, присоединяются к высшим точкам трубопроводов через направленный вверх патрубок.
«Вытяжная часть канализационного стояка выводится вертикально через кровлю или вентиляционную шахту здания, — рассказали там. — Выводимые выше кровли вытяжные части размещаются на расстоянии не менее четырёх метров от открываемых окон и балконов. Это исключает попадание метана непосредственно в здание. Так как метан в два раза легче воздуха, он просто выходит и растворяется в окружающей атмосфере».
Тем не менее на предприятии уточнили, что описали сам принцип. Конкретный случай в Москве там прокомментировать не могут.
В комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что жильцы дома
«Электроснабжение дома осуществляется в штатном режиме. Временное отключение прошедшей ночью было необходимо в рамках проверки всех инженерных систем», — добавили там.
Прокуратура Москвы
Ранее стало известно, что концентрация углекислого газа в доме на юго-востоке Москвы, откуда двух горожан увезли в больницу, превышала норму в 14 раз. Накануне оттуда эвакуировали 40 человек.