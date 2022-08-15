Дело в ванной. Почему москвичи могли отравиться в квартире

Причиной отравления людей в многоэтажке на юго-востоке столицы могло стать незаконное переустройство системы вентиляции в ванной. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

«При осмотре квартиры пострадавших установлено, что в ванной комнате, оборудованной газовопроточным водонагревателем, в вентиляционном канале был установлен электровентилятор. Его использование категорически запрещено в помещениях с газовым оборудованием», — говорится в записи от 15 августа.



Там же добавили, что при включенном электровентиляторе может нарушаться естественная вентиляция, что способствует накоплению углекислого газа. Вдобавок к этому в ванной комнате пострадавших не было подреза в нижней части двери — он необходим в помещениях с газовым прибором.

«Эти обстоятельства могли стать причиной образовавшегося накопительного эффекта СО2 во внутренней системе вентиляции квартиры и в совокупности с отсутствием возможностей для рассеивания воздуха — окна квартиры были плотно закрыты — привести к инциденту», — отметили в пресс-службе.

