Дело в ванной. Почему москвичи могли отравиться в квартире

Причиной отравления людей в многоэтажке на юго-востоке столицы могло стать незаконное переустройство системы вентиляции в ванной. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.
«При осмотре квартиры пострадавших установлено, что в ванной комнате, оборудованной газовопроточным водонагревателем, в вентиляционном канале был установлен электровентилятор. Его использование категорически запрещено в помещениях с газовым оборудованием», — говорится в записи от 15 августа.
Там же добавили, что при включенном электровентиляторе может нарушаться естественная вентиляция, что способствует накоплению углекислого газа. Вдобавок к этому в ванной комнате пострадавших не было подреза в нижней части двери — он необходим в помещениях с газовым прибором.
«Эти обстоятельства могли стать причиной образовавшегося накопительного эффекта СО2 во внутренней системе вентиляции квартиры и в совокупности с отсутствием возможностей для рассеивания воздуха — окна квартиры были плотно закрыты — привести к инциденту», — отметили в пресс-службе.
На данный момент обеих пострадавших выписали из медицинских учреждений. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
Напомним, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления людей в многоэтажке на юго-востоке Москвы, а также представить доклад о ходе расследования.
В комплексе городского хозяйства Москвы сообщали, что жильцы дома № 11 на проспекте 40 лет Октября уже вернулись в свои квартиры. Во всех подъездах провели дополнительные анализы качества воздуха, которые не свидетельствовали об отклонениях от нормативных значений.