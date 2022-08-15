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    Дело в ванной. Почему москвичи могли отравиться в квартире

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    11 комментариев

    Причиной отравления людей в многоэтажке на юго-востоке столицы могло стать незаконное переустройство системы вентиляции в ванной. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

    «При осмотре квартиры пострадавших установлено, что в ванной комнате, оборудованной газовопроточным водонагревателем, в вентиляционном канале был установлен электровентилятор. Его использование категорически запрещено в помещениях с газовым оборудованием», — говорится в записи от 15 августа.

    Там же добавили, что при включенном электровентиляторе может нарушаться естественная вентиляция, что способствует накоплению углекислого газа. Вдобавок к этому в ванной комнате пострадавших не было подреза в нижней части двери — он необходим в помещениях с газовым прибором.

    «Эти обстоятельства могли стать причиной образовавшегося накопительного эффекта СО2 во внутренней системе вентиляции квартиры и в совокупности с отсутствием возможностей для рассеивания воздуха — окна квартиры были плотно закрыты — привести к инциденту», — отметили в пресс-службе.

    На данный момент обеих пострадавших выписали из медицинских учреждений. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

    Напомним, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления людей в многоэтажке на юго-востоке Москвы, а также представить доклад о ходе расследования.

    В комплексе городского хозяйства Москвы сообщали, что жильцы дома № 11 на проспекте 40 лет Октября уже вернулись в свои квартиры. Во всех подъездах провели дополнительные анализы качества воздуха, которые не свидетельствовали об отклонениях от нормативных значений.

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    Комментарии 11

    26592706615 Авг 2022 в 19:27
    Классика. Вытяжной вентилятор опрокидывает тягу в дымоходном канале и угарный газ попадает в ванную комнату (про углекислый газ не имеет смысл говорить, т.к. им не отравиться). Жильцам еще повезло не отправиться на тот свет.......
    +0−0
    27564035615 Авг 2022 в 19:13
    Про вентилятор бред полный. А вот, плотно закрытая дверь и окна - это да, вполне могло стать причиной недостаточной концентрации кислорода в месте горения. Кстати схожий случай был где-то в подмосковье несколько лет назад. Но там котел стоял в подвальном помещении, форточку закрыли, а вытяжной канал был негерметичным. Кто-то вроде бы даже погиб. Потом пытались зарубежного производителя котлового оборудования обвинить.
    +0−0
    Bakv15 Авг 2022 в 19:08
    Амкак же новость, что обнаружили пары синильной кислоты?
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