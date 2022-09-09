Мальчик на Алтае погиб под футбольными воротами

Трагедия произошла вечером 8 сентября в селе Алтайское в Алтайском крае. Это второй подобный случай за два месяца.



Как сообщает региональное СУ СК, 16-летний студент местного колледжа и его друг находились на территории стадиона «Темп». Студент решил подтянуться и взялся за перекладину футбольных ворот. Металлическая конструкция, не прикрепленная к земле, упала и придавила мальчика. Он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

