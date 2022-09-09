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    Мальчик на Алтае погиб под футбольными воротами

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    Трагедия произошла вечером 8 сентября в селе Алтайское в Алтайском крае. Это второй подобный случай за два месяца.

    Как сообщает региональное СУ СК, 16-летний студент местного колледжа и его друг находились на территории стадиона «Темп». Студент решил подтянуться и взялся за перекладину футбольных ворот. Металлическая конструкция, не прикрепленная к земле, упала и придавила мальчика. Он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

    Незакреплённые ворота нередко становятся причиной смерти детей. В конце июля в Пермском крае ворота задавили 7-летнего мальчика. В июне так погибла 10-летняя девочка в Подмосковье и 14-летний школьник в Новосибирской области, он тоже хотел выполнить на перекладине гимнастические упражнения.

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