Подросток в Сибири погиб под футбольными воротами

Трагедия произошла в Новосибирской области.
По данным регионального СУ СК, 2 июня в селе Улыбино (Искитимский район) мальчики пошли играть в футбол на стадион спорткомплекса. После игры 14-летний школьник начал выполнять гимнастические упражнения на воротах. Они оказались не закреплены и в какой-то момент перевернулись, придавив ребёнка. Он скончался на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по статье 293, часть 2, УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе). Назначены экспертизы.