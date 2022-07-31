В Пермском крае футбольные ворота раздавили семилетнего ребёнка

Футбольные ворота упали на семилетнего мальчика в городе Александровске Пермского края. От полученных травм ребёнок скончался, возбуждено уголовное дело. Об этом 31 июля сообщает региональное управление СК РФ.
В ведомстве уточнили, что металлические ворота случайно уронили гулявшие рядом дети. Трагедия произошла на детской площадке у одного из жилых домов. Как указывали в соцсетях местные жители, конструкция не была зафиксирована.
«По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.
Незакреплённые ворота нередко становятся причиной гибели школьников. Так, в июне металлическая конструкция убила школьницу из Подмосковья. А спустя несколько дней подобная трагедия произошла в Новосибирской области.