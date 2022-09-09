Хотят большего. Бельгия выступила против ограничений цен на российский газ

Бельгия не согласна вводить ограничения на газ из России, потому что это «чисто политическое решение». Об этом заявил бельгийский министр энергетики Тинне ван дер Страетен, передает 9 сентября Politico.



Как считает премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, ввести ограничения цен необходимо на любой газ, а не только на российский. Чтобы трейдеры продолжали продавать газ в Европу, уточнил он, необходимо установить цену на газ на 5% выше, чем в Азии.