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    Хотят большего. Бельгия выступила против ограничений цен на российский газ

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    Бельгия не согласна вводить ограничения на газ из России, потому что это «чисто политическое решение». Об этом заявил бельгийский министр энергетики Тинне ван дер Страетен, передает 9 сентября Politico.


    Как считает премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, ввести ограничения цен необходимо на любой газ, а не только на российский. Чтобы трейдеры продолжали продавать газ в Европу, уточнил он, необходимо установить цену на газ на 5% выше, чем в Азии.

    «Все трейдеры в мире все равно будут продолжать продавать [газ] в Европу, потому что все равно получат цену, более привлекательную, чем в Азии», — сказал он.

    В начале сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уже пора вводить ограничения цен на российский газ. Ранее о планах ограничить цены на российский газ говорили лидеры G7. Директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова считает, что компания «Газпром» может прекратить поставки газа в европейские страны, которые поддержат ценовые пределы на него.

    Как сообщило издание Politico, Европа хочет ограничить цену российского газа на уровне 50 евро за МВт•ч. Такой уровень цен на газ «составляет менее одной пятой от текущей спотовой цены».

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