Решение ограничить въезд россиян в Латвию принято на уровне правительства

Заявления о запрете гражданам России с шенгенскими визами въезжать в четыре европейские страны, сделанные накануне, не были прописаны документально. Теперь в Латвии это решение приняло правительство. Об этом 8 сентября заявил министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.
«Правительство Латвии приняло решение об ограничениях въезда в Латвию гражданам России, имеющим шенгенские визы», — цитирует ТАСС пост Ринкевичса в соцсетях.
Напомним, 8 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша выпустили совместное заявление, в котором подтвердили, что до 19 сентября закроют въезд для россиян по любому «шенгену». Они также обратились к Еврокомиссии с призывом о дополнительных ограничениях. Что это означает на практике, читайте на «Фонтанке».