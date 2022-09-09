Решение ограничить въезд россиян в Латвию принято на уровне правительства

Заявления о запрете гражданам России с шенгенскими визами въезжать в четыре европейские страны, сделанные накануне, не были прописаны документально. Теперь в Латвии это решение приняло правительство. Об этом 8 сентября заявил министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.



«Правительство Латвии приняло решение об ограничениях въезда в Латвию гражданам России, имеющим шенгенские визы», — цитирует ТАСС пост Ринкевичса в соцсетях.

