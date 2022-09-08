Латвия, Эстония, Польша и Литва вместе попросили ограничить въезд россиян в Европу

Эстония, Латвия, Литва и Польша выпустили совместное заявление. Они подтвердили, что до 19 сентября закроют въезд для россиян по любому «шенгену», и обратились к Еврокомиссии с призывом о дополнительных ограничениях.

«Мы продолжаем искать общий подход на уровне ЕС и попросили Европейскую комиссию предложить соответствующие меры по визам и ограничениям на въезд, которые могли бы применяться единым образом всеми государствами — членами Европейского Союза и ассоциированными странами Шенгенского соглашения», — говорится в заявлении, опубликованном 8 сентября на сайте кабинета министров Латвии.