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    Латвия, Эстония, Польша и Литва вместе попросили ограничить въезд россиян в Европу

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    Эстония, Латвия, Литва и Польша выпустили совместное заявление. Они подтвердили, что до 19 сентября закроют въезд для россиян по любому «шенгену», и обратились к Еврокомиссии с призывом о дополнительных ограничениях.

    «Мы продолжаем искать общий подход на уровне ЕС и попросили Европейскую комиссию предложить соответствующие меры по визам и ограничениям на въезд, которые могли бы применяться единым образом всеми государствами — членами Европейского Союза и ассоциированными странами Шенгенского соглашения», — говорится в заявлении, опубликованном 8 сентября на сайте кабинета министров Латвии.

    В документе повторяется тезис о том, что «путешествие в Европейский Союз — это привилегия, а не право человека», и что все четыре страны «все больше обеспокоены существенным и растущим притоком россиян» через их границы, поскольку это, по их мнению, «становится серьезной угрозой общественной безопасности и всей Шенгенской зоне в целом».

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