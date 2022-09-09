«Будь на высоте!» Представляем проект для тех, кто живет в движении

Открытые тренировки с чемпионами спорта, маршруты и карта беговых сообществ, поддержка первого Кубка по сапсёрфингу «Фонтанка CUP». Все это — проект «Будь на высоте!», который представляют «Фонтанка.ру» и ПАО «Газпром». Рассказываем о новых возможностях для тех, кто знает: движение — это жизнь.

Онлайновую часть проекта наверняка оценят любители бега. Для них мы собрали пять интересных маршрутов разной протяженности в шести районах города. В материале вы увидите карту, полезные советы и интересные факты о городе — ведь путь специально проложен по самым красивым и знаковым местам Петербурга. Причем речь не только про традиционные открыточные виды, но и про современный облик города, который формируют новые архитектурные достопримечательности — «Лахта Центр», «Газпром Арена», новый морской фасад, мост Бетанкура и т.д.

Для тех, кто мечтает о компании для тренировок, мы собрали информацию о беговых клубах Петербурга. В списке почти четыре десятка названий — с контактами и разной полезной информацией.



«Будь на высоте!» — это не только про активность в сети. Желающие уже смогли поучаствовать в открытой беговой тренировке, которую 28 августа провела российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, заслуженный мастер спорта Анна Богалий.



Дата второй тренировки — велопробега — уже известна: 11 сентября. Ее, как и заключительную третью из серии, также проведут звезды спорта. Так что ждите подробностей в соцсетях!



Еще одним ярким событием оффлайновой части проекта стал первый Кубок по сапсёрфингу «Фонтанка CUP» в рамках международного фестиваля «Фонтанка SUP». Уникальная спортивная гонка, в которой приняли участие 160 человек, прошла при поддержке ПАО «Газпром».

