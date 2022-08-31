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На маршруте открываются прекрасные виды на современную архитектуру Санкт-Петербурга, «Лахта Центр», новый морской фасад. Первое, что ошеломляет уже на выходе из метро — «Лахта Центр». Самый высокий небоскреб Европы виден из многих точек в городе, но именно здесь он предстает перед нами во всей красе. Многие мечтают полюбоваться видом с 87-го этажа башни, а пока нас радуют записи с камер: от них не укроется ни начало ледохода на Финском заливе, ни яркие салюты над городом, ни летние фестивали в Парке 300-летия Петербурга.



Двигаемся в Парк 300-летия — один из самых удачных в городе примеров того, как можно благоустроить морской берег. Возникнув на карте города относительно недавно, в 1995 году, это пространство постоянно меняется. Вскоре здесь появится новая спортивная инфраструктура. Уже ведется создание базы водных видов спорта в акватории Финского залива. В каждом из трех павильонов, которые здесь построят, можно будет взять напрокат оборудование и оставить вещи в камере хранения.



Чтобы сфотографировать бесконечную водную гладь, яхты и вид на «Лахта Центр» с залива, держитесь на мосту правее. Внимательный спортсмен заметит, что асфальт в пешеходной зоне переправы — голубой. Футбольные болельщики считают, что секрет колористического решения кроется в фирменном цвете любимой команды. Вряд ли их версия верна, однако путь наш дальше действительно лежит к «Газпром Арене».



Маршрут по парку может быть вариативным: если хочется пробежаться в теньке — выбирайте боковые аллеи, а если желаете побыть на солнышке — тогда для вас главная пешеходная зона с гранитной плиткой и стильными фонарями. Для того, чтобы оказаться на Яхтенном мосту, придется обежать здание аквапарка. Награда за потраченные усилия — новые потрясающие панорамы.



Можно рассмотреть детище японского архитектора Кисё Курокавы в деталях: и раздвижную крышу, и похожие на космические ракеты пилоны. Любые «внеземные» ассоциации тут неслучайны: первоначально проект зодчего так и назывался — «Космический корабль».

