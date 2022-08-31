В Питере — бегать. Особенно когда бодрит ветерок с залива и нет палящего солнца. А уж красивых маршрутов — не счесть. «Фонтанка» и ПАО «Газпром» предлагают пять вариантов разной протяженности. Они проложены по шести районам и, мы уверены, помогут взглянуть на город другими глазами. Если скучно бегать в одиночестве, присоединяйтесь к любому клубу из списка в конце материала.
В Питере — бегать. Особенно когда бодрит ветерок с залива и нет палящего солнца. А уж красивых маршрутов — не счесть. «Фонтанка» и ПАО «Газпром» предлагают пять вариантов разной протяженности. Они проложены по шести районам и, мы уверены, помогут взглянуть на город другими глазами. Если скучно бегать в одиночестве, присоединяйтесь к любому клубу из списка в конце материала.
В 2022 году в России празднуется 350-летие Петра Первого. Поэтому сразу два маршрута в нашем списке будут посвящены великому основателю города. Первый из них — «Малый Петровский». Начать советуем символично: с Петровской набережной от домика Петра Первого, где сейчас как раз идет благоустройство при поддержке ПАО «Газпром» — создается пешеходный туристический маршрут, посвященный императору. Проект предусматривает мощение прилегающих улиц, а также создание приятного пешеходного пространства там, где оно изначально было задумано государем.
Кликните по карте, чтобы посмотреть маршрут
Сегодня, к счастью, никаких ограничений нет. Единственное, что нужно учитывать, это часы работы: с мая по сентябрь сад открыт с 10 утра до 22 часов, с октября по март — с 10 до 20, вход закрывается на полчаса раньше.
Завершается первый маршрут у Летнего дворца Петра. Он сохранился в первозданном виде: того и гляди в окне покажется знакомая фигура.
Завершается первый маршрут у Летнего дворца Петра. Он сохранился в первозданном виде: того и гляди в окне покажется знакомая фигура.
А еще на маршруте появятся ростомер и шагомер, эталонами для которых станет фигура самого Петра. То, что исторический деятель был высоким — 204 см, вы наверняка слышали. Но то, что у него был 38-й размер ноги, знают не все. Чтобы замаскировать такую диспропорцию, государь носил высокие ботфорты 45-го размера, надевая их поверх туфель. А чтобы шаг был широким и устойчивым, всегда носил с собой трость.
Петровы детища, самое яркое из которых — Петропавловская крепость, — будут встречаться нам практически на всём маршруте. Так что не забывайте смотреть по сторонам, пока бежите. Конечная точка первой дистанции — Летний сад — тоже задумка венценосного «урбаниста»: пространство создавалось как летняя царская резиденция. Публику на территорию начали пускать только при императрице Елизавете: попасть туда мог любой опрятно одетый человек.
В 2022 году в России празднуется 350-летие Петра Первого. Поэтому сразу два маршрута в нашем списке будут посвящены великому основателю города. Первый из них — «Малый Петровский». Начать советуем символично: с Петровской набережной от домика Петра Первого, где сейчас как раз идет благоустройство при поддержке ПАО «Газпром» — создается пешеходный туристический маршрут, посвященный императору. Проект предусматривает мощение прилегающих улиц, а также создание приятного пешеходного пространства там, где оно изначально было задумано государем.
Кликните по карте, чтобы посмотреть маршрут
Сегодня, к счастью, никаких ограничений нет. Единственное, что нужно учитывать, это часы работы: с мая по сентябрь сад открыт с 10 утра до 22 часов, с октября по март — с 10 до 20, вход закрывается на полчаса раньше.
Завершается первый маршрут у Летнего дворца Петра. Он сохранился в первозданном виде: того и гляди в окне покажется знакомая фигура.
Завершается первый маршрут у Летнего дворца Петра. Он сохранился в первозданном виде: того и гляди в окне покажется знакомая фигура.
А еще на маршруте появятся ростомер и шагомер, эталонами для которых станет фигура самого Петра. То, что исторический деятель был высоким — 204 см, вы наверняка слышали. Но то, что у него был 38-й размер ноги, знают не все. Чтобы замаскировать такую диспропорцию, государь носил высокие ботфорты 45-го размера, надевая их поверх туфель. А чтобы шаг был широким и устойчивым, всегда носил с собой трость.
Петровы детища, самое яркое из которых — Петропавловская крепость, — будут встречаться нам практически на всём маршруте. Так что не забывайте смотреть по сторонам, пока бежите. Конечная точка первой дистанции — Летний сад — тоже задумка венценосного «урбаниста»: пространство создавалось как летняя царская резиденция. Публику на территорию начали пускать только при императрице Елизавете: попасть туда мог любой опрятно одетый человек.
Кликните по карте, чтобы посмотреть маршрут
На маршруте открываются прекрасные виды на современную архитектуру Санкт-Петербурга, «Лахта Центр», новый морской фасад. Первое, что ошеломляет уже на выходе из метро — «Лахта Центр». Самый высокий небоскреб Европы виден из многих точек в городе, но именно здесь он предстает перед нами во всей красе. Многие мечтают полюбоваться видом с 87-го этажа башни, а пока нас радуют записи с камер: от них не укроется ни начало ледохода на Финском заливе, ни яркие салюты над городом, ни летние фестивали в Парке 300-летия Петербурга.
Двигаемся в Парк 300-летия — один из самых удачных в городе примеров того, как можно благоустроить морской берег. Возникнув на карте города относительно недавно, в 1995 году, это пространство постоянно меняется. Вскоре здесь появится новая спортивная инфраструктура. Уже ведется создание базы водных видов спорта в акватории Финского залива. В каждом из трех павильонов, которые здесь построят, можно будет взять напрокат оборудование и оставить вещи в камере хранения.
Чтобы сфотографировать бесконечную водную гладь, яхты и вид на «Лахта Центр» с залива, держитесь на мосту правее. Внимательный спортсмен заметит, что асфальт в пешеходной зоне переправы — голубой. Футбольные болельщики считают, что секрет колористического решения кроется в фирменном цвете любимой команды. Вряд ли их версия верна, однако путь наш дальше действительно лежит к «Газпром Арене».
Маршрут по парку может быть вариативным: если хочется пробежаться в теньке — выбирайте боковые аллеи, а если желаете побыть на солнышке — тогда для вас главная пешеходная зона с гранитной плиткой и стильными фонарями. Для того, чтобы оказаться на Яхтенном мосту, придется обежать здание аквапарка. Награда за потраченные усилия — новые потрясающие панорамы.
Можно рассмотреть детище японского архитектора Кисё Курокавы в деталях: и раздвижную крышу, и похожие на космические ракеты пилоны. Любые «внеземные» ассоциации тут неслучайны: первоначально проект зодчего так и назывался — «Космический корабль».
Завершив пробежку, можно на набережной с качелями, зеленью и скамейками у станции метро «Зенит». Здесь вы увидите самый большой в Европе флагшток — 105 метров. Или, если повезет, попадете на какой-нибудь концерт в новом общественном пространстве, которое так и назвали — «Флагшток».
Кликните по карте, чтобы посмотреть маршрут
На маршруте открываются прекрасные виды на современную архитектуру Санкт-Петербурга, «Лахта Центр», новый морской фасад. Первое, что ошеломляет уже на выходе из метро — «Лахта Центр». Самый высокий небоскреб Европы виден из многих точек в городе, но именно здесь он предстает перед нами во всей красе. Многие мечтают полюбоваться видом с 87-го этажа башни, а пока нас радуют записи с камер: от них не укроется ни начало ледохода на Финском заливе, ни яркие салюты над городом, ни летние фестивали в Парке 300-летия Петербурга.
Двигаемся в Парк 300-летия — один из самых удачных в городе примеров того, как можно благоустроить морской берег. Возникнув на карте города относительно недавно, в 1995 году, это пространство постоянно меняется. Вскоре здесь появится новая спортивная инфраструктура. Уже ведется создание базы водных видов спорта в акватории Финского залива. В каждом из трех павильонов, которые здесь построят, можно будет взять напрокат оборудование и оставить вещи в камере хранения.
Чтобы сфотографировать бесконечную водную гладь, яхты и вид на «Лахта Центр» с залива, держитесь на мосту правее. Внимательный спортсмен заметит, что асфальт в пешеходной зоне переправы — голубой. Футбольные болельщики считают, что секрет колористического решения кроется в фирменном цвете любимой команды. Вряд ли их версия верна, однако путь наш дальше действительно лежит к «Газпром Арене».
Маршрут по парку может быть вариативным: если хочется пробежаться в теньке — выбирайте боковые аллеи, а если желаете побыть на солнышке — тогда для вас главная пешеходная зона с гранитной плиткой и стильными фонарями. Для того, чтобы оказаться на Яхтенном мосту, придется обежать здание аквапарка. Награда за потраченные усилия — новые потрясающие панорамы.
Можно рассмотреть детище японского архитектора Кисё Курокавы в деталях: и раздвижную крышу, и похожие на космические ракеты пилоны. Любые «внеземные» ассоциации тут неслучайны: первоначально проект зодчего так и назывался — «Космический корабль».
Завершив пробежку, можно на набережной с качелями, зеленью и скамейками у станции метро «Зенит». Здесь вы увидите самый большой в Европе флагшток — 105 метров. Или, если повезет, попадете на какой-нибудь концерт в новом общественном пространстве, которое так и назвали — «Флагшток».
Кликните по карте, чтобы посмотреть маршрут
Этот маршрут демонстрирует органичное воплощение принципа «создавать новое, сохраняя старое»: во время пробежки можно увидеть с нового ракурса исторический центр и одновременно полюбоваться перспективами городского будущего.
Совет: от метро «Спортивная» и ДС «Юбилейный» бегунам удобнее двигаться по той стороне Тучкова моста, которая обращена к центру. Красивый вид на мост Бетанкура можно будет снять на обратном пути, когда круг замкнется. В конце переправы придется перейти на другую сторону по подземному переходу (дополнительная тренировка). Далее — по набережной Смоленки до первого моста, там — поворот на Уральскую улицу, где не самую лучшую трассу для бега компенсируют атмосферные кирпичные здания XIX века.
Совет: от метро «Спортивная» и ДС «Юбилейный» бегунам удобнее двигаться по той стороне Тучкова моста, которая обращена к центру. Красивый вид на мост Бетанкура можно будет снять на обратном пути, когда круг замкнется. В конце переправы придется перейти на другую сторону по подземному переходу (дополнительная тренировка). Далее — по набережной Смоленки до первого моста, там — поворот на Уральскую улицу, где не самую лучшую трассу для бега компенсируют атмосферные кирпичные здания XIX века.
На мосту Бетанкура сторона, обращенная к центру, — пешеходная, на другой — велодорожки. Так что, если вам нужны красивые снимки «Лахта Центра» и вантового моста ЗСД, будьте очень осторожны и уступайте дорогу велосипедистам. Зато там одни из лучших закатов в городе!
Новая переправа через Малую Неву появилась на карте города в 2018 году. Название многих удивило: не все смогли вспомнить, кто такой Бетанкур. Испано-российский инженер Августин Августинович — а на самом деле Августин Хосе Педро дель Кармен Доминго де Канделария де Бетанкур-и-Молина — участвовал практически во всех стройках государственной важности в России эпохи Александра I, в планировании Петербурга. Когда мы любуемся Исаакиевским собором или Александровской колонной, то должны помнить: эти сооружения появились во многом благодаря инженерному гению Бетанкура. Он же — один из организаторов транспортной системы Российской империи.
Оказавшись на Петровском проспекте, при первой возможности уходите налево, на набережную Ждановки: хорошая дорожка идет по самому краю берега, далеко от машин. Здесь вы вновь увидите привычные места с необычного ракурса.
Кликните по карте, чтобы посмотреть маршрут
Новая переправа через Малую Неву появилась на карте города в 2018 году. Название многих удивило: не все смогли вспомнить, кто такой Бетанкур. Испано-российский инженер Августин Августинович — а на самом деле Августин Хосе Педро дель Кармен Доминго де Канделария де Бетанкур-и-Молина — участвовал практически во всех стройках государственной важности в России эпохи Александра I, в планировании Петербурга. Когда мы любуемся Исаакиевским собором или Александровской колонной, то должны помнить: эти сооружения появились во многом благодаря инженерному гению Бетанкура. Он же — один из организаторов транспортной системы Российской империи.
Этот маршрут демонстрирует органичное воплощение принципа «создавать новое, сохраняя старое»: во время пробежки можно увидеть с нового ракурса исторический центр и одновременно полюбоваться перспективами городского будущего.
Совет: от метро «Спортивная» и ДС «Юбилейный» бегунам удобнее двигаться по той стороне Тучкова моста, которая обращена к центру. Красивый вид на мост Бетанкура можно будет снять на обратном пути, когда круг замкнется. В конце переправы придется перейти на другую сторону по подземному переходу (дополнительная тренировка). Далее — по набережной Смоленки до первого моста, там — поворот на Уральскую улицу, где не самую лучшую трассу для бега компенсируют атмосферные кирпичные здания XIX века.
Совет: от метро «Спортивная» и ДС «Юбилейный» бегунам удобнее двигаться по той стороне Тучкова моста, которая обращена к центру. Красивый вид на мост Бетанкура можно будет снять на обратном пути, когда круг замкнется. В конце переправы придется перейти на другую сторону по подземному переходу (дополнительная тренировка). Далее — по набережной Смоленки до первого моста, там — поворот на Уральскую улицу, где не самую лучшую трассу для бега компенсируют атмосферные кирпичные здания XIX века.
На мосту Бетанкура сторона, обращенная к центру, — пешеходная, на другой — велодорожки. Так что, если вам нужны красивые снимки «Лахта Центра» и вантового моста ЗСД, будьте очень осторожны и уступайте дорогу велосипедистам. Зато там одни из лучших закатов в городе!
Оказавшись на Петровском проспекте, при первой возможности уходите налево, на набережную Ждановки: хорошая дорожка идет по самому краю берега, далеко от машин. Здесь вы вновь увидите привычные места с необычного ракурса.
Кликните по карте, чтобы посмотреть маршрут
Еще один маршрут, связанный с именем Петра Первого. Он пролегает мимо двух памятников императору — Медного всадника и скульптуры «Царь-плотник», а также с видом на любимые детища императора — Адмиралтейство и Кунсткамеру.
Преимущество этого пути — в том, что до старта легко добраться на общественном транспорте из любой части города. Начинаем пробежку от фонтана в Александровском саду: выбегаем из парка к зданию Адмиралтейства и огибаем его против часовой стрелки, любуясь Эрмитажем. За поворотом не забываем наслаждаться видами Дворцового моста, Невы и старинных зданий Васильевского острова.
После тенистого Конногвардейского бульвара и набережной Адмиралтейского канала сворачиваем и возвращаемся по набережной Мойки. Здесь все радует глаз: дворцы, доходные дома, река и мостики через нее. Кстати, поворот сделаем на Синем мосту — самом широком в городе. Здесь на спуске установлен гранитный столб-футшток, украшенный трезубцем Нептуна. Отметки показывают уровень воды во время самых крупных наводнений: 1824, 1903, 1924, 1955, 1967 годов. Кстати, выше по течению находится Красный мост, ниже — Фонарный мост, выкрашенный в зеленый цвет.
Дальше побежим мимо Исаакиевского собора — по Большой Морской в сторону Невского проспекта, на Гороховой улице повернем налево и вот уже видим место, откуда мы начинали пробежку. Здорово же?
Кстати, именно с Гороховой открывается самый парадный вид на Адмиралтейство — как из центрального трезубца между Вознесенским и Невским проспектами. Название улица получила в честь купца Гарраха (в народе прозванного «Горох», «Горохов»), построившего здесь дом еще в 1760-х годах. А нынешний Александровский сад, где и замкнется наш беговой маршрут, в те времена выглядел совсем иначе. Для защиты Адмиралтейской крепости луг от верфи отделяли земляной вал с бастионами и рвы. Полноценный городской сад здесь разбили только к 200-летию Петра Первого.
Кликните по карте, чтобы посмотреть маршрут
Еще один маршрут, связанный с именем Петра Первого. Он пролегает мимо двух памятников императору — Медного всадника и скульптуры «Царь-плотник», а также с видом на любимые детища императора — Адмиралтейство и Кунсткамеру.
Преимущество этого пути — в том, что до старта легко добраться на общественном транспорте из любой части города. Начинаем пробежку от фонтана в Александровском саду: выбегаем из парка к зданию Адмиралтейства и огибаем его против часовой стрелки, любуясь Эрмитажем. За поворотом не забываем наслаждаться видами Дворцового моста, Невы и старинных зданий Васильевского острова.
После тенистого Конногвардейского бульвара и набережной Адмиралтейского канала сворачиваем и возвращаемся по набережной Мойки. Здесь все радует глаз: дворцы, доходные дома, река и мостики через нее. Кстати, поворот сделаем на Синем мосту — самом широком в городе. Здесь на спуске установлен гранитный столб-футшток, украшенный трезубцем Нептуна. Отметки показывают уровень воды во время самых крупных наводнений: 1824, 1903, 1924, 1955, 1967 годов. Кстати, выше по течению находится Красный мост, ниже — Фонарный мост, выкрашенный в зеленый цвет.
Дальше побежим мимо Исаакиевского собора — по Большой Морской в сторону Невского проспекта, на Гороховой улице повернем налево и вот уже видим место, откуда мы начинали пробежку. Здорово же?
Кстати, именно с Гороховой открывается самый парадный вид на Адмиралтейство — как из центрального трезубца между Вознесенским и Невским проспектами. Название улица получила в честь купца Гарраха (в народе прозванного «Горох», «Горохов»), построившего здесь дом еще в 1760-х годах. А нынешний Александровский сад, где и замкнется наш беговой маршрут, в те времена выглядел совсем иначе. Для защиты Адмиралтейской крепости луг от верфи отделяли земляной вал с бастионами и рвы. Полноценный городской сад здесь разбили только к 200-летию Петра Первого.
Кликните по карте, чтобы посмотреть маршрут
Самый длинный маршрут. Но ведь и название обязывает — «Победный». Зато он максимально понятный: вперед и только вперед. Для разнообразия и удобства можно менять четную сторону Московского на нечетную. И наоборот.
Не хотите конкурировать с любителями самокатов и велосипедов? Планируйте пробежку на раннее утро или вечер буднего дня. От Сенной площади до Технологического института будет людно, но потом станет гораздо свободнее. После Фонтанки рекомендуем выбрать нечетную сторону, где сад Маршала Говорова: меньше трафик. А в районе 2-й Красноармейской лучше перейти на противоположную, четную, сторону Московского проспекта. И все — больше никаких препятствий. Ровная дорога, широкой тротуар — и так до площади Победы.
Не хотите конкурировать с любителями самокатов и велосипедов? Планируйте пробежку на раннее утро или вечер буднего дня. От Сенной площади до Технологического института будет людно, но потом станет гораздо свободнее. После Фонтанки рекомендуем выбрать нечетную сторону, где сад Маршала Говорова: меньше трафик. А в районе 2-й Красноармейской лучше перейти на противоположную, четную, сторону Московского проспекта. И все — больше никаких препятствий. Ровная дорога, широкой тротуар — и так до площади Победы.
На маршруте много зеленых зон — парков и скверов. И, конечно же, архитектурной красоты: особенно интересно наблюдать, как классицизм постепенно сменяют дома в стиле сталинского ампира. Здесь же откроются виды на Новодевичий монастырь, Триумфальные ворота, Монумент героическим защитникам Ленинграда.
Есть и незримая достопримечательность: путь пролегает прямо по Пулковскому меридиану. Именно от него в России отсчитывали долготу до тех пор, пока в мире не был принят Гринвичский нулевой меридиан. Теперь Пулковский соответствует 30 градусам восточной долготы. Помимо Петербурга, он проходит через Витебск, Одессу, Стамбул, Александрию и даже пирамиды Хеопса.
Но от планетарного масштаба вернемся к городскому. Стоит отметить тот факт, что Московский проспект в числе более 80 объектов нанесен на карту Программы ПАО «Газпром» по комплексному благоустройству Санкт-Петербурга. Кстати, по многим из этих улиц, набережных и площадей прошли и наши беговые маршруты. Благодаря компании улицы получили новое гранитное мощение и водоотливы, урны, скамьи. Высажены деревья и кустарники, установлены современные фонари, стилизованные под исторические. Важные историко-культурные объекты получили архитектурную подсветку. Что сделало и пробежки, и прогулки по городу максимально комфортными.
Кликните по карте, чтобы посмотреть маршрут
Самый длинный маршрут. Но ведь и название обязывает — «Победный». Зато он максимально понятный: вперед и только вперед. Для разнообразия и удобства можно менять четную сторону Московского на нечетную. И наоборот.
Не хотите конкурировать с любителями самокатов и велосипедов? Планируйте пробежку на раннее утро или вечер буднего дня. От Сенной площади до Технологического института будет людно, но потом станет гораздо свободнее. После Фонтанки рекомендуем выбрать нечетную сторону, где сад Маршала Говорова: меньше трафик. А в районе 2-й Красноармейской лучше перейти на противоположную, четную, сторону Московского проспекта. И все — больше никаких препятствий. Ровная дорога, широкой тротуар — и так до площади Победы.
Не хотите конкурировать с любителями самокатов и велосипедов? Планируйте пробежку на раннее утро или вечер буднего дня. От Сенной площади до Технологического института будет людно, но потом станет гораздо свободнее. После Фонтанки рекомендуем выбрать нечетную сторону, где сад Маршала Говорова: меньше трафик. А в районе 2-й Красноармейской лучше перейти на противоположную, четную, сторону Московского проспекта. И все — больше никаких препятствий. Ровная дорога, широкой тротуар — и так до площади Победы.
На маршруте много зеленых зон — парков и скверов. И, конечно же, архитектурной красоты: особенно интересно наблюдать, как классицизм постепенно сменяют дома в стиле сталинского ампира. Здесь же откроются виды на Новодевичий монастырь, Триумфальные ворота, Монумент героическим защитникам Ленинграда.
Есть и незримая достопримечательность: путь пролегает прямо по Пулковскому меридиану. Именно от него в России отсчитывали долготу до тех пор, пока в мире не был принят Гринвичский нулевой меридиан. Теперь Пулковский соответствует 30 градусам восточной долготы. Помимо Петербурга, он проходит через Витебск, Одессу, Стамбул, Александрию и даже пирамиды Хеопса.
Но от планетарного масштаба вернемся к городскому. Стоит отметить тот факт, что Московский проспект в числе более 80 объектов нанесен на карту Программы ПАО «Газпром» по комплексному благоустройству Санкт-Петербурга. Кстати, по многим из этих улиц, набережных и площадей прошли и наши беговые маршруты. Благодаря компании улицы получили новое гранитное мощение и водоотливы, урны, скамьи. Высажены деревья и кустарники, установлены современные фонари, стилизованные под исторические. Важные историко-культурные объекты получили архитектурную подсветку. Что сделало и пробежки, и прогулки по городу максимально комфортными.
Для того, чтобы найти единомышленников для бега, изучите наш актуальный список клубов. Он далеко не исчерпывающий: добавления к нему приветствуются. Пишите нам в комментариях в соцсетях «Фонтанки».
Петроградский район
Сетевые клубы
Центральный район
Фрунзенский район
Пушкинский район
Приморский район
Калининский район
Невский район
Московский район
Курортный район
Кронштадтский район
Красногвардейский район
Колпинский район
Кировский район
Калининский район
Выборгский район
Василеостровский район
Количество иконок — число клубов в вашем районе. Кликните на иконку, чтобы узнать больше о клубе.
Для того, чтобы найти единомышленников для бега, изучите наш актуальный список клубов. Он далеко не исчерпывающий: добавления к нему приветствуются. Пишите нам в комментариях в соцсетях «Фонтанки».
Петроградский район
Сетевые клубы
Центральный район
Фрунзенский район
Пушкинский район
Приморский район
Калининский район
Невский район
Московский район
Курортный район
Кронштадтский район
Красногвардейский район
Колпинский район
Кировский район
Калининский район
Выборгский район
Василеостровский район
Количество иконок — число клубов в вашем районе. Кликните на иконку, чтобы узнать больше о клубе.
«Васильевский ЗаБег»
Василеостровский район
Клуб создан для того, чтобы как можно большее количество людей приобщить к здоровому образу жизни и активности
Сколько участников: около 90
Где тренируются: каждую субботу встреча в 09:25 возле памятника С. М. Кирову на Елагином острове. Кросс 5 километров. Забеги проводится круглогодично и в любую погоду
Как присоединиться: прийти на пробежку
Сколько участников: около 90
Где тренируются: каждую субботу встреча в 09:25 возле памятника С. М. Кирову на Елагином острове. Кросс 5 километров. Забеги проводится круглогодично и в любую погоду
Как присоединиться: прийти на пробежку
«Сосновка»
Выборгский район
«Сосновка» — клуб объединяющий и не ограничивающий
Сколько участников: около 120
Где тренируются: в парке Сосновка по средам и субботам, в зимнее время — в манеже В. И. Алексеева, рядом с парком
Как присоединиться: написать в группе ВК и прийти на совместные тренировки. Есть платные и бесплатные занятия
Сколько участников: около 120
Где тренируются: в парке Сосновка по средам и субботам, в зимнее время — в манеже В. И. Алексеева, рядом с парком
Как присоединиться: написать в группе ВК и прийти на совместные тренировки. Есть платные и бесплатные занятия
YORC
Калининский район
Клуб объединяет спортсменов-любителей разного уровня подготовки. Принимает всех с 18-летнего возраста и отсутствием медицинских противопоказаний
Сколько участников: 100
Где тренируются: вторник и четверг 19.30, север города, «Политехническая»
Как присоединиться: пробное занятие бесплатно. Запись на сайте
Сколько участников: 100
Где тренируются: вторник и четверг 19.30, север города, «Политехническая»
Как присоединиться: пробное занятие бесплатно. Запись на сайте
«Красногвардеец»
Красногвардейский район
Объединяет любителей бега, независимо от возраста, уровня подготовки и места проживания
Сколько участников: около 300
Где тренируются: улица Шепетовская, стадион «Турбостроитель»
Как присоединиться: заполнить заявку на сайте. Практически вся помощь в подготовке к бегу бесплатна
Сколько участников: около 300
Где тренируются: улица Шепетовская, стадион «Турбостроитель»
Как присоединиться: заполнить заявку на сайте. Практически вся помощь в подготовке к бегу бесплатна
«Кронштадтская волна»
Кронштадтский район
Клуб организован СПб ГБУ «Кронштадтский оздоровительно-спортивный центр». Заниматься могут все желающие, без ограничений по возрасту
Сколько участников: около 80
Где тренируются: вторник, четверг, суббота 17:30- 21:30, городской стадион Кронштадта, Тулонская аллея, 11
Как присоединиться: занятия бесплатные. В клуб вступить можно, обратившись в СПб ГБУ «Кронштадтский оздоровительно-спортивный центр» по номеру телефона (812) 311−95−55. Второй способ — через группу ВК, написав администратору
Сколько участников: около 80
Где тренируются: вторник, четверг, суббота 17:30- 21:30, городской стадион Кронштадта, Тулонская аллея, 11
Как присоединиться: занятия бесплатные. В клуб вступить можно, обратившись в СПб ГБУ «Кронштадтский оздоровительно-спортивный центр» по номеру телефона (812) 311−95−55. Второй способ — через группу ВК, написав администратору
#sestroretskrun
Курортный район
Клуб для любителей здорового образа жизни
Сколько участников: 20
Где тренируются: бегают в парке Дубки и на побережье Финского залива. Тренировки проводят по договоренности — понедельник, среда, суббота. Проводят беговые мероприятия и выезжают клубом на спортивные мероприятия
Как присоединиться: занятия бесплатны, нужно лишь подписаться на группу ВК. В клуб может попасть каждый, от нулевого уровня до профи. Главное условие — желание быть здоровым и энергичным
Сколько участников: 20
Где тренируются: бегают в парке Дубки и на побережье Финского залива. Тренировки проводят по договоренности — понедельник, среда, суббота. Проводят беговые мероприятия и выезжают клубом на спортивные мероприятия
Как присоединиться: занятия бесплатны, нужно лишь подписаться на группу ВК. В клуб может попасть каждый, от нулевого уровня до профи. Главное условие — желание быть здоровым и энергичным
Центр спорта Невского района
Невский район
Клуб любителей бега для взрослых и детей
Сколько участников: более 50
Где тренируются: понедельник и пятница 16:00—20:00 по адресу: Железнодорожный пр., д. 32. Среда с 17:00, суббота с 14:00 по адресу: Российский пр., д. 6 («Хоккейный город СКА»)
Как присоединиться: запись на сайте. Занятия бесплатны
Сколько участников: более 50
Где тренируются: понедельник и пятница 16:00—20:00 по адресу: Железнодорожный пр., д. 32. Среда с 17:00, суббота с 14:00 по адресу: Российский пр., д. 6 («Хоккейный город СКА»)
Как присоединиться: запись на сайте. Занятия бесплатны
ZaБег Рetrushenko Team
Невский район
Профессиональный клуб бега
Сколько участников: около 10
Где тренируются: среда — 19:00, парк «Сталмон СКА, Хоккейный городок», ст.м. «Пр. Большевиков». Суббота — 10:00, парк Строителей, ст.м. «Пр. Большевиков». Воскресенье — 10:00, Елагин остров, ЦПКиО им. Кирова, ст.м. «Крестовский остров»
Как присоединиться: на первое бесплатное занятие можно записаться на сайте или в группе ВК
Сколько участников: около 10
Где тренируются: среда — 19:00, парк «Сталмон СКА, Хоккейный городок», ст.м. «Пр. Большевиков». Суббота — 10:00, парк Строителей, ст.м. «Пр. Большевиков». Воскресенье — 10:00, Елагин остров, ЦПКиО им. Кирова, ст.м. «Крестовский остров»
Как присоединиться: на первое бесплатное занятие можно записаться на сайте или в группе ВК
«Петроградский»
Петроградский район
Клуб для взрослых (18−40 лет) со спортивным опытом, готовых регулярно выступать на различных соревнованиях, кроссах и пробегах
Сколько участников: около 10
Где тренируются: круглый год на уличных площадках и парках, в СК «Легкоатлетический манеж»
Как присоединиться: запись на странице сообщества ВК
Сколько участников: около 10
Где тренируются: круглый год на уличных площадках и парках, в СК «Легкоатлетический манеж»
Как присоединиться: запись на странице сообщества ВК
PAPA RUN
Пушкинский район
Клуб для тех, кто хочет бегать в красивых парках в приятной компании
Сколько участников: 20
Где тренируются: все тренировки проходят в городе Пушкин. Среда, 19:00, стадион по адресу: улица Ленинградская 83 Б. Суббота с 9:00 на Колонистском пруду Отдельного парка (Софийский бульвар, 3)
Как присоединиться: запись на сайте, первая тренировка бесплатно. В клубе абонементная система. Принимают бегунов с разным спортивным прошлым: от новичков до тех, кто хочет пробежать марафон на быстрый результат. Каждому обязательно найдется компания для тренировок
Сколько участников: 20
Где тренируются: все тренировки проходят в городе Пушкин. Среда, 19:00, стадион по адресу: улица Ленинградская 83 Б. Суббота с 9:00 на Колонистском пруду Отдельного парка (Софийский бульвар, 3)
Как присоединиться: запись на сайте, первая тренировка бесплатно. В клубе абонементная система. Принимают бегунов с разным спортивным прошлым: от новичков до тех, кто хочет пробежать марафон на быстрый результат. Каждому обязательно найдется компания для тренировок
I Love Running
Центральный район
Школа правильного бега
Сколько участников: многочисленный
Где тренируются: в зависимости от сезона и уровня группы. Манеж «Зимний стадион», Манеж СК им. В. И. Алексеева, спортивная база на Елагином острове, стадион «Динамо», парк Сосновка, стадион «Метрострой».
Как присоединиться: выбрать группу и записаться на сайте
Сколько участников: многочисленный
Где тренируются: в зависимости от сезона и уровня группы. Манеж «Зимний стадион», Манеж СК им. В. И. Алексеева, спортивная база на Елагином острове, стадион «Динамо», парк Сосновка, стадион «Метрострой».
Как присоединиться: выбрать группу и записаться на сайте
TIME4RUN
Сетевые клубы
Клуб для бегунов-любителей — от начинающих до имеющих большой опыт и стаж. Основная миссия — беговое долголетие, то есть бегать долго и без травм!
Сколько участников: 60
Где тренируются:
Расписание тёплого сезона (актуально до ноября)
Вторник, стадион Метрострой, 19:00
Среда, стадион Динамо 18:30 / 19:30
Четверг, стадион Динамо 20:00
Суббота, Елагин остров, 9:00
Как присоединиться: Условия участия — покупка абонемента на месяц или разовая оплата отдельных тренировок. Можно записаться в группе ВК или на сайте
Сколько участников: 60
Где тренируются:
Расписание тёплого сезона (актуально до ноября)
Вторник, стадион Метрострой, 19:00
Среда, стадион Динамо 18:30 / 19:30
Четверг, стадион Динамо 20:00
Суббота, Елагин остров, 9:00
Как присоединиться: Условия участия — покупка абонемента на месяц или разовая оплата отдельных тренировок. Можно записаться в группе ВК или на сайте
Материал подготовлен специально для ПАО «Газпром».
Автор: Анатолий Коваленко
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Adobe Stock, wikipedia.org
Фотографии также предоставлены ПАО «Газпром»
Дизайнер: Соня Осколкина
Автор: Анатолий Коваленко
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Adobe Stock, wikipedia.org
Фотографии также предоставлены ПАО «Газпром»
Дизайнер: Соня Осколкина
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