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    Петербургский метрополитен рассказал, на каких загруженных станциях добавит турникетов

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    В ближайшие месяцы в петербургском метро увеличат пропускную способность станций «Проспект Просвещения», «Электросила», «Московские ворота», «Фрунзенская» и «Звездная». Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба метрополитена.

    Кроме того, новые турникеты получит наземный вестибюль станции «Парнас». «В действующую входную линейку добавятся еще не менее двух турникетов, что позволит увеличить количество проходящих через нее пассажиров с нынешних 9600 человек в час до как минимум 13200 пассажиров», — говорится в сообщении. Работы планируют закончить в конце этого или в начале следующего года.

    Ранее столпотворения на «Парнасе» «Организатор перевозок» объяснил особенностями работы системы считывания платёжных карт. На это уходит больше времени, чем на считывание «Подорожника», поэтому на каждого пассажира тратятся «лишние полторы-две секунды».

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