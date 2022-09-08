«Визит может быть неуместным». Финляндия закрыла для СМИ пограничную с Россией зону

Финляндия закрыла пограничную с Россией зону для СМИ — и международных, и своих. Об этом 8 сентября заявил замкомандира пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.



«Теперь визитов больше не будет. Мы будем поддерживать безопасность пограничной зоны», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Эти меры связаны с событиями на Украине, а также вступлением Финляндии в НАТО. По словам Луккари, пограничники каждую неделю получают десятки запросов от СМИ — журналистам интересно, как организован пограничный контроль и как живут на этой территории люди.