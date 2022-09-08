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    «Визит может быть неуместным». Финляндия закрыла для СМИ пограничную с Россией зону

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    Финляндия закрыла пограничную с Россией зону для СМИ — и международных, и своих. Об этом 8 сентября заявил замкомандира пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.

    «Теперь визитов больше не будет. Мы будем поддерживать безопасность пограничной зоны», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

    Эти меры связаны с событиями на Украине, а также вступлением Финляндии в НАТО. По словам Луккари, пограничники каждую неделю получают десятки запросов от СМИ — журналистам интересно, как организован пограничный контроль и как живут на этой территории люди.

    Луккари полагает, что визит журналистов в пограничную зону может быть «неуместным», потому что интервью можно провести и за ее пределами, и в пропускных пунктах. Режим пограничной зоны на границе с Россией нужен, чтобы облегчить пограничное наблюдение и содействовать безопасности границы, добавил он.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала историю петербурженки, которая застряла между Финляндией и Россией и была вынуждена бросить в лесу заграничный сыр.

    Еще одному петербуржцу пришлось оставить у финских пограничников кровные евро. Вернуть тоже удалось. Историю о том, как именно житель города смог вернуть деньги, читайте в материале «Фонтанки».

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