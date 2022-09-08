«Момент огромной печали». Король Чарльз выступил с заявлением

Букингемский дворец опубликовал заявление нового короля Великобритании Чарльза после смерти его матери, Елизаветы II.
«Смерть моей любимой матери, ее величества королевы является моментом огромной печали для меня и всей моей семьи. Мы глубоко скорбим в связи с ее кончиной. Я знаю, что ее потеря будет ощущаться по всей стране, в государствах Содружества и огромным количеством людей по всему миру», – говорится в документе.
Он добавил, что уважение и глубокая привязанность, которыми пользовалась королева, будут утешать монаршую семью в эти траурные дни.
Елизавета II была объявлена королевой Великобритании в день смерти своего отца, 6 февраля 1952 года. 8 сентября 2022 года стало известно о серьезном ухудшении ее здоровья. Вечером ее величество ушла из жизни. Подробнее о британском монархе читайте в нашем материале. После ее смерти трон автоматически сразу переходит к принцу Уэльскому Чарльзу. Его официально провозгласят королем в ближайшее время.