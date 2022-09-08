    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, сев

    770мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.8eur60.7
    ТЕМА ДНЯ

    Умерла королева Великобритании Елизавета II

    Вопросы для экскурсоводаПосмотрите, как строят метроБлокада - геноцид?Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    «Момент огромной печали». Король Чарльз выступил с заявлением

    1632
    3 комментария

    Букингемский дворец опубликовал заявление нового короля Великобритании Чарльза после смерти его матери, Елизаветы II.

    «Смерть моей любимой матери, ее величества королевы является моментом огромной печали для меня и всей моей семьи. Мы глубоко скорбим в связи с ее кончиной. Я знаю, что ее потеря будет ощущаться по всей стране, в государствах Содружества и огромным количеством людей по всему миру», – говорится в документе.

    ПоделитьсяПоделиться

    Он добавил, что уважение и глубокая привязанность, которыми пользовалась королева, будут утешать монаршую семью в эти траурные дни.

    Елизавета II была объявлена королевой Великобритании в день смерти своего отца, 6 февраля 1952 года. 8 сентября 2022 года стало известно о серьезном ухудшении ее здоровья. Вечером ее величество ушла из жизни. Подробнее о британском монархе читайте в нашем материале. После ее смерти трон автоматически сразу переходит к принцу Уэльскому Чарльзу. Его официально провозгласят королем в ближайшее время.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close