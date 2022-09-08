Британский премьер Лиз Трасс не планирует лететь в Шотландию к королеве

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не планирует лететь в Шотландию ни сегодня, ни завтра. Об этом 8 сентября заявил ее официальный представитель, сообщает The Guardian.



Он уточнил, что Трасс занята работой — на сегодня у нее запланирован ряд встреч. Также не было заявлений об изменении завтрашней работы Палаты общин.



После новостей об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II в шотландском замке Балморал, где она находится, собираются все члены монаршей семьи.

