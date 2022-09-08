    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, сев

    770мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.18eur60.55
    Вопросы для экскурсоводаПосмотрите, как строят метроБлокада - геноцид?Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Британский премьер Лиз Трасс не планирует лететь в Шотландию к королеве

    1653
    2 комментария

    Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не планирует лететь в Шотландию ни сегодня, ни завтра. Об этом 8 сентября заявил ее официальный представитель, сообщает The Guardian.

    Он уточнил, что Трасс занята работой — на сегодня у нее запланирован ряд встреч. Также не было заявлений об изменении завтрашней работы Палаты общин.

    После новостей об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II в шотландском замке Балморал, где она находится, собираются все члены монаршей семьи.

    Около 17:00 по московскому времени СМИ сообщили о том, что королева Великобритании якобы скончалась. Однако публикации оказались ложными. Изначально информация появилась в фейковом аккаунте «Гардиан» в социальной сети.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close