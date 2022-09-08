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    Члены королевской семьи летят в Шотландию на самолете. Сообщения о смерти Елизаветы II оказались преждевременными

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    Фото: flightradar24 / crhbyijn
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    В течение ближайших нескольких минут самолет с членами королевской семьи приземлится в Абердине (Шотландия). Они направляются в Балморал после сообщений о беспокойстве врачей о состоянии здоровья Елизаветы II. Об этом сообщает The Gardian.

    Около 17:00 по московскому времени СМИ сообщили о том, что королева Великобритании скончалась. Однако сообщения оказались ложными. Изначально информация появилась в фейковом аккаунте «Гардиан» в социальной сети.

    Напомним, что в Балморале в данный момент собираются все члены королевской семьи. В городе пока осталась лишь супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт — их дети сегодня провели первый день в новой школе.

    Фото: flightradar24 / crhbyijn

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