Члены королевской семьи летят в Шотландию на самолете. Сообщения о смерти Елизаветы II оказались преждевременными

В течение ближайших нескольких минут самолет с членами королевской семьи приземлится в Абердине (Шотландия). Они направляются в Балморал после сообщений о беспокойстве врачей о состоянии здоровья Елизаветы II. Об этом сообщает The Gardian.



Около 17:00 по московскому времени СМИ сообщили о том, что королева Великобритании скончалась. Однако сообщения оказались ложными. Изначально информация появилась в фейковом аккаунте «Гардиан» в социальной сети.