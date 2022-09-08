10 тысяч рублей, остальное — по возможности. В Смольном рассказали, сколько в Петербурге беженцев с Украины и на что они могут рассчитывать

В Петербург с Украины прибыло около 7 тысяч беженцев, но за материальной помощью для них надо посылать документы в Ростовскую и Курскую области. Об этом рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в ответе на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в городском парламенте Бориса Вишневского.

Москва, Санкт-Петербург и Севастополь не относятся к числу субъектов Российской Федерации, принимающих беженцев с Украины. В этих городах органам власти не было поручено организовывать пункты временного размещения.



Но тем не менее в Петербурге вынужденные переселенцы могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей из федерального бюджета. Эти средства перечисляют беженцами министерство труда Ростовской области и комитет социального обеспечения Курской области по спискам, которые им предоставляет правительство Санкт-Петербурга на основании полученных от беженцев заявлений. Сбором этих заявлений занимаются районные администрации. Они же оказывают — по возможности, как отмечается в ответе вице-губернатора — помощь в решении других вопросов, возникающих у прибывших. По состоянию на 29 августа за единовременной выплатой в Петербурге обратились 6854 человека, из которых 1579 детей и 1732 человека старше 60 лет.

